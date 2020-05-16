Против России использовали мертвых

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16 мая, суббота  |  Последнее обновление — 08:09  |  vz.ru
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

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Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

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Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

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Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

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В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Низкая смертность от коронавируса – ключевой критерий оценки успешности борьбы страны с эпидемией. По этому показателю Россия существенно опережает другие страны. В ответ в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины с заголовками типа «Почему коронавирус не убил больше русских». Какова на самом деле статистика по умершим в России?

              Британская Financial Times и американская New York Times (NYTimes) в начале недели синхронно опубликовали материалы, в которых говорилось: количество погибших от вируса в России якобы значительно больше, чем о том сообщают власти. «Тайна коронавируса раскрыта – в Москве 1700 неучтенных смертей», – c таким броским заголовком вышла  американская газета, добавив, что официальные данные гораздо меньше – 642 человека. Американское агентство Bloomberg, которое считает себя респектабельным, пошло еще дальше – его заголовок гласил: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

              В миропорядке, в котором Bloomberg публикует статьи с подобными заголовками, «не все в порядке», заметила представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что против Москвы, очевидно, развернута новая информационная кампания. По ее мнению, «четко задал направление» этой кампании генсек НАТО Йенс Столтенберг, который упрекнул Россию и Китай в распространении «дезинформации» о пандемии.

              Волну вбросов о «тайных жертвах» вируса подхватили и русскоязычные оппозиционные ресурсы. Так накануне интернет-издание Meduza, зарегистрированное в Латвии, тоже отметилось заголовком о том, что россиянам «запретили умирать от коронавируса». В том же духе выступило издание «МБХ Медиа» и ряд других ресурсов, связанных с Михаилом Ходорковским.

              Цифры потерь

              В качестве аргумента западные издания приводят «странности статистики» по смертности. Так, например, в публикации FT акцент делался на том, что в Москве в апреле умер на 1841 человек больше, чем за апрель прошлого года. У авторов NYTimes фигурирует цифра 1700. На этом основании и делается вывод о том, что «власти скрывают» жертвы. 

              Если разбираться по сути, то действительно в прошлом месяце, Управление ЗАГС по Москве, выдало 11 846 свидетельств о смерти, что на 1841 больше, чем в апреле 2019 года. В любом случае, никакого резкого роста. Более того, если сравнивать апрель этого с апрелем позапрошлого 2018 года, разница еще меньше – на 1051.

              Если открыть официальные данные за все последние лет десять, то окажется, что цифра в 10-11 тысяч ушедших для Москвы – это печальная норма. Если быть совсем точными, то с 2011 года – в среднем – количество летальных исходов от всех причин по Москве приблизительно одинаковое – с января по апрель оно составляет около 10,2 тысяч случаев в месяц. В январе 2013, 2016, 2016, 2017 годов или марте 2018-го, то есть еще до всякой пандемии, тоже регистрировалось более 11 тысяч смертей. Если же взять в целом четыре месяца нашего «ковидного» года, то в столице ушло из жизни 43 тысячи – столько же, сколько в благополучном с эпидемиологической точки зрения 2018 году.

              «Для такого большого города, как Москва, смертность в месяц может быть от 10 тысяч человек и выше.

              Когда мы в ситуации с COVID-19 видим какие-то отклонения в тысячу – это всего лишь 10%. Ранее такие отклонения мы наблюдали и без всякого коронавируса», – 

              сказал газете ВЗГЛЯД директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

              «Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций», – подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы. Эксперты обращают внимание и на тот факт, что население Москвы все последние годы росло, поэтому незначительные колебания в уровне смертности ожидаемы. «Официально ежегодный прирост населения Москвы составляет 300 тысяч человек, включая тех, кто приехал работать  и прошел регистрацию. То есть население Москвы все эти годы росло, и если учесть этот фактор, то пропорция смертности приблизительно одинакова», – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

              Если обратиться к данным не по одной Москве (на чем строили свои предположения западные издания), а по России в целом, то окажется, что смертность не растет, а падает. Так, в апреле скончалось 147 тысяч россиян, тогда как в апреле прошлого, 2019 года ушло из жизни более 159 тысяч. То есть умерло на 12 тысяч меньше, хотя COVID-19, как известно, приводил в апреле к человеческим жертвам не только в Москве, но и в регионах. И здесь следует перейти к не менее важному вопросу – от каких именно болезней в основном умирали россияне. 

              Причина смерти определяется точно

              Для сбора точных данных по поводу вируса в Минздраве создана отдельная система. «На региональном и федеральном уровне был создан информационный центр, который аккумулирует всю необходимую информацию о коронавирусе. Причем не только о заражениях, но и о подозрениях на наличие у пациентов пневмонии», – рассказала газете ВЗГЛЯД директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, профессор Екатерина Какорина.

              Данные о каждом пациенте с коронавирусом, а также с подозрением на коронавирус и пневмонию у людей, контактировавших с инфицированными,  в течение двух часов поступают в информационный центр Роспотребнадзора, пояснила профессор. «Не думаю, что тут возможны какие-то занижения данных», – добавила она.

              Судя по сообщению департамента здравоохранения Москвы, свыше 60% смертей в апреле случились от причин, не связанных с коронавирусом, – таких как сердечно-сосудистые болезни (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания четвертой стадии, лейкозы, другие системные недуги, которые не поддавались лечению. 

              При этом московские власти подчеркивают, что диагноз умерших с подозрением на коронавирус устанавливается после обязательного патологоанатомического исследования – в точном соответствии с рекомендациями Минздрава. «Все люди, у которых был подтвержден COVID, и они погибли, или те, у кого есть подозрения на коронавирусную инфекцию, в обязательном порядке проходят такое исследование, в отличие от многих других европейских стран. Поэтому статистика абсолютно достоверна», – подчеркнула вице-мэр Анастасия Ракова, которую цитирует ТАСС.

              Для сравнения, в тех же США и Британии, услуги паталогоанатома даже во время пандемии остаются, во-первых, необязательными, во-вторых – платными. Это существенно затрудняет точную оценку, сколько именно людей там потеряли от коронавируса.

              В то же время Всемирная организация здравоохранения помогает сдерживать волну западных «разоблачений». Представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович подчеркивала: в России не зафиксировано никакого сознательного занижения смертности от COVID. 

              Еще рано подводить итоги

              Даже если сложить «официальные потери» в 642 человека (по данным департамента здравоохранения столицы – 639 москвичей) и «разоблачительные данные» – 1841, в сумме получится 2483 смерти. Это сравнение окажется не в пользу мегаполисов Запада, хотя численность горожан у нас вполне сопоставима. В Нью-Йорке, по официальным данным, смертность от вируса за апрель составила 11 861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – более 15 тысяч. Похожая картину наблюдается и в Лондоне. Летальных случаев от COVID в апреле – 3589, общий рост количества смертей – 5531. 

              В том, что нам удается успешно справляться с вирусной угрозой нет поводов для злорадства. В России скорбят по поводу жертв, которые оставил после себя COVID-19 в странах Запада. Однако достижения нашей медицины в поединке с пандемией нельзя недооценивать.

              России удалось сдержать распространение вируса благодаря своевременно принятым мерам, полагает член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ  Андрей Манойло. «Самоизоляция и социальная дистанция нам помогли. Не менее важную роль сыграла мобилизация медицины, выделение койко-мест и оснащение их аппаратурой, в том числе аппаратами ИВЛ. В целом наша система здравоохранения, несмотря объективные проблемы, справляется с текущей ситуацией лучше, чем страховая медицина в США», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

              «Правительство России, Роспотребнадзор сделали все, чтобы избежать массового скопления людей на начальном этапе распространения инфекции, – подчеркивает и профессор Какорина. – И сейчас мы видим, усилия были не напрасны. Почему никто не обвиняет, например, Германию, в том, что она занижает данные по коронавирусу? Там тоже вовремя были приняты меры,  даже еще более жесткие, чем в России. Отсюда и результат».

              При этом, наша страна еще не дошла до пика заболеваний – и судить о реальной смертности можно будет не раньше, чем начнется спад пандемии, подчеркивает Какорина.

              «Сегодня, пока не закончилась вспышка коронавируса, делать какие-то выводы совершенно преждевременно.

              Точные цифры могут появиться не раньше, чем в конце года», – полагает она.

              О том же напоминает и Мартынов: Россия подверглась вирусной атаке позже стран Запада. «Нам удалось стабилизировать ситуацию и взять ее под контроль. Но у нас пандемия еще идет, а в Штатах уже пошло снижение. Там, как и в некоторых западноевропейских странах, уже можно начинать подводить итоги, можно подсчитывать общие потери. Нам вообще-то итоги подводить еще рано», – предупреждает эксперт.

              Что касается «разоблачений» в Financial Times и NYTimes, то Мартынов считает их заурядной манипуляцией, которая пущена в ход по причинам, далеким от медицины.

              «Эти публикации надо оценивать на фоне провала американской реформы здравоохранения, которую пытался провести президент Барак Обама. Американской прессе очень обидно. Она в течение нескольких лет рассказывала о России как о «разорванной в клочья бензоколонке», которая вот-вот «развалится», а тут вдруг оказалось, что Россия справляется с этим пандемическим вызовом лучше Америки», – заключает эксперт.

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