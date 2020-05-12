В ВОЗ опровергли слухи о якобы занижении смертности в России от коронавируса

В России не наблюдается сознательного занижения смертности в результате коронавирусной инфекции, заверила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

«Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в России] нет», – приводит ее слова ТАСС.

Однако Вуйнович не исключила, что, может быть произведен перерасчет данных о смертности из-за коронавируса в России.

За последние сутки в России подтвердили 10 тыс. 899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания. За сутки скончались 107 пациентов, за весь период в России от коронавируса умерли 2 тыс. 116 человек.

По словам ректора Московского государственного медико-стоматологического университета Олега Янушевича, опыт других стран в борьбе с COVID-19, своевременно введенный режим самоизоляции и ранняя диагностика позволили России обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России удалось сохранить тысячи жизней.