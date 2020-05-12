В России подтвердили 10,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5392, Подмосковье – 1063, Нижегородской области – 354. Всего в стране выявлено 232 243 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 43 512 человек, из них 3711 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.

Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.