В России подтвердили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 11 тыс. 656 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 221 тыс. 344 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах». Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 169, Подмосковье – 1079, Санкт-Петербурге – 307.

Всего в стране выявлено 221 тыс. 344 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 39 тыс. 801 человек, из них 5 тыс. 495 человек за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2 тыс. 9 человек.

Накануне, 10 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 тыс. 12. Таким образом число новых случаев за сутки выросло на 644.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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