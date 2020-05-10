В России подтвердили 11 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 11 тыс. 12 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 209 тыс. 688 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 12 новых случаев коронавируса в 83 регионах».

Из них 4 тыс. 674 (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2 тыс. 390 человек.

Всего в стране выявлено 209 тыс. 688 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 34 тыс. 306 человек.

Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1 тыс. 915 человек.

Накануне, 9 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 817. Таким образом число новых случаев за сутки выросло на 195.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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