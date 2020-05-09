В России подтвердили 10,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 817 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 198 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 тыс. 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 5 тыс. 667, Подмосковье – 1 тыс. 75, Санкт-Петербурге – 425. Всего в России зарегистрировано 198 тыс. 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом выздоровели за сутки 5 тыс. 308 человек. За весь период выписаны 31 тыс. 916 пациентов. Умерли за минувшие сутки 104 человека с коронавирусом, за все время – 1 тыс. 827 пациента.

Накануне, 8 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 699. Таким образом число новых случаев за сутки выросло на 148.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.