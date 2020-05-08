В России подтвердили 10,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 5846, Подмосковье – 918, Санкт-Петербурге – 375. Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом выздоровели за сутки 2805 человек. За весь период выписаны 26 608 пациентов. Умерли за минувшие сутки 98 человек с коронавирусом, за все время – 1723 пациента.

Накануне, 7 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 231. Таким образом число новых случаев за сутки снизилось на 562.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.