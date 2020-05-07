В России подтвердили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 11 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 6703, Подмосковье – 842, Нижегородской области – 312. Всего в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом выздоровели за сутки 2476 человека. За весь период выписаны 23 803 пациента. Умерли за минувшие сутки 88 человек с коронавирусом, за все время – 1625 пациентов.

Накануне, 6 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 559. Таким образом число новых случаев за сутки выросло на 672.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились рекордное число пациентов – 769 человек, общее число выздоровевших достигло 9227 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.