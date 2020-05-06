В России подтвердили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 000 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 5858, Подмосковье – 829, Санкт-Петербурге – 312. Всего в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом выздоровели за сутки 1462 человека. За весь период выписаны 21327 пациентов. Умерли за минувшие сутки 86 человек с коронавирусом, за все время – 1537 пациент.

Накануне, 5 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 102. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 457.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.