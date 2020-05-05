В России подтвердили 10 102 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 102 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 тыс. 370 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России подтверждено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах». При этом 49,1% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев за сутки отмечено в Москве – 5714, Подмосковье – 822, Санкт-Петербурге – 226. Всего в России зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом выздоровели за сутки 1 тыс. 770 человек. За весь период выписаны 19 тыс. 865 пациентов. Умерли за минувшие сутки 95 человек с коронавирусом, за все время – 1 тыс. 451 пациентов.

Накануне, 4 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 581. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 479.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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