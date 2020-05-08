Эксперт объяснил низкую смертность в России от COVID-19

Опыт других стран в борьбе с COVID-19, своевременно введенный режим самоизоляции и ранняя диагностика позволили России обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, считают российские медики.

«Мы имели перед этим некий опыт Китая и не совсем удачный опыт Италии. Естественно, система здравоохранения вовремя сделала выводы и начала готовиться к развитию инфекции в России и формировать дополнительные медцентры, в которых размещались не только аппараты ИВЛ, но и кадровые ресурсы. Определенное количество федеральных центров были вовлечены в эту программу. Все это позволило быть готовыми к распространению коронавируса, минимизировав риски и естественные людские потери», – сказал ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич.

«Некоторые ученые считают, что низкий уровень смертности от коронавируса в России связан с тем, что в нашей стране всегда практиковалась, особенно в последнее время, вакцинация. И за счет неспецифических факторов защиты готовность к вирусным инфекциям у нас выше», – добавил собеседник.

По его словам, период самоизоляции также уменьшил количество возможных случаев заражения. «Представьте, если бы в довольно теплое время года функционировали все парки, люди ходили на футбол, хоккей... Какое количество выявленных случаев было бы сейчас? Думаю, число таких случаев можно спокойно умножить в 10 раз», – предположил Янушевич.

Он также отметил, что в начале мая начала снижаться тенденция распространения коронавируса. «Здесь важно не столько количество выявленных случаев, сколько процент их увеличения. Когда начинается стабильное снижение этого процента, а потом и абсолютных цифр, можно говорить о том, что инфекция вышла на плато и можно потихоньку выходить из эпидемиологического режима», – резюмировал Янушевич.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Накануне, 7 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 231. Таким образом число новых случаев за сутки снизилось на 562.

Кроме того, доля летальных исходов из-за коронавируса в России составляет 0,92%, что является одним из лучших показателей в мире.

Для сравнения: летальность в Испании составляет 10,1%, в Италии – 13,8%, в Британии и Франции – 14,8%, а в США – 5,96%.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.

«На самом деле уязвимая группа – это [люди] старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо», – отметила представитель ВОЗ.

В свою очередь директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин заявлял, что низкий уровень смертности объясняется ранней диагностикой. По словам академика, высокоэффективные тест-системы помогают своевременно выявить и изолировать пациентов с легкими формами заболевания и бессимптомных носителей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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