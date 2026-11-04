По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Житель Константиновки сообщил о гибели 20 соседей от атак украинских дронов
Эвакуированный житель Константиновки Игорь Пахомов заявил, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов украинских войск погибли 20 его соседей.
Эвакуация мирных жителей проводилась силами бойцов 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», передает РИА «Новости». С окраин Константиновки в Донецкой народной республике удалось вывезти 15 человек.
«Нас там плюс-минус было порядка 50 человек. На днях мы считали, что 21 мы похоронили. Они были убиты минами, сбросами с коптеров. Их бросали просто хаотично по дворам, люди наступали и подрывались, дроны атаковали», – рассказал Пахомов.
Он уточнил, что из 21 похороненного человека 20 стали жертвами украинских беспилотников, а еще один скончался от инсульта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник водитель автобуса погиб в результате ударов украинских дронов по территории ДНР. Житель Докучаевска получил множественные осколочные ранения при атаке беспилотников. На прошлой неделе беспилотники ВСУ попытались заминировать маршрут эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки.