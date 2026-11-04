Житель Константиновки сообщил о гибели 20 соседей от атак украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эвакуация мирных жителей проводилась силами бойцов 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», передает РИА «Новости». С окраин Константиновки в Донецкой народной республике удалось вывезти 15 человек.

«Нас там плюс-минус было порядка 50 человек. На днях мы считали, что 21 мы похоронили. Они были убиты минами, сбросами с коптеров. Их бросали просто хаотично по дворам, люди наступали и подрывались, дроны атаковали», – рассказал Пахомов.

Он уточнил, что из 21 похороненного человека 20 стали жертвами украинских беспилотников, а еще один скончался от инсульта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник водитель автобуса погиб в результате ударов украинских дронов по территории ДНР. Житель Докучаевска получил множественные осколочные ранения при атаке беспилотников. На прошлой неделе беспилотники ВСУ попытались заминировать маршрут эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки.