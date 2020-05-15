Эксперт: NYT и FT пытаются оправдать провал Запада в борьбе с COVID-19

«Публикации в NYT, FT и «Медузе» – это попытка оправдания властей стран Запада за их провал. И учитывая их политический курс, удивляться упрекам в адрес России не приходится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал обвинения западных СМИ в якобы искусственном занижении данных об уровне смертности в России из-за COVID-19.

«Делать сейчас заявления о том, что смертность от коронавируса где-то выше, а где-то ниже, неправомерно по ряду причин», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Во-первых, у России и стран Запада есть рассинхронизация по времени. В Европе пик эпидемии и смертности пришелся на апрель. А у нас из-за принятых властями мер, скорее всего, пик сдвинулся на май. Поэтому для того, чтобы делать какие-то достоверные выводы, нужен более продолжительный период наблюдений», – отметил политолог.

«Во-вторых, для такого большого города, как Москва, смертность в месяц может быть от 10 тысяч человек и выше. Когда мы в ситуации с COVID-19 видим какие-то отклонения в тысячу – это всего лишь 10%. Ранее такие отклонения мы наблюдали и без всякого коронавируса, – продолжил собеседник. – Сейчас, как я понимаю, статистика смертности несколько отличается от обычной, но это не те громадные отклонения, о которых пишут западные СМИ».

«И тут мы приходим к вопросу о том, зачем New York Times, Financial Times, Bloomberg и «Медуза» занимаются подобными вбросами? На мой взгляд, это своего рода попытка оправдания властей стран Запада за их провал. Мол, «смотрите, есть страны, где с COVID-19 справляются хуже!». И учитывая их политический курс, согласно которому Россия традиционно является мишенью для любой критики, удивляться этому не приходится», – резюмировал Потуремский.

Напомним, по состоянию на 15 мая в мире от коронавируса умерло более 303 тысяч человек. Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в США – 1715 жертв. В Бразилии умерли 835 человек, в Великобритании – 428, во Франции – 351, а в России – 113. При этом за весь период наблюдений от новой инфекции в России умерло 2418 человек, что в разы меньше смертности в странах Запада, сообщает сайт стопкоронавирус.рф

Ранее Financial Times и New York Times опубликовали материалы, в которых утверждается, что количество умерших от коронавируса в России якобы на 70% больше, чем по официальным данным. Позже зарегистрированное в Латвии интернет-издание Meduza в своем материале заявило о том, что россиянам «запретили умирать от коронавируса».

При этом The New York Times не нашло оснований оспаривать содержание своей публикации. Политолог Андрей Манойло в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «такие статьи призваны отвлечь американцев от их собственных проблем».

В то же время заммэра российской столицы Анастасия Ракова заявила, что Москва – единственный город, опубликовавший данные о смертности за апрель, сообщает ТАСС.

Ракова отметила, в столице наблюдается увеличение смертности в апреле 2020 года: по сравнению с 2019 годом смертность увеличилась на 1,8 тыс. человек, а по сравнению с 2018 годом – на 900 человек. При этом зафиксировано, что из-за коронавируса в апреле умерли 639 человек.

Заммэра также подчеркнула, что статистика смертности от коронавируса в Москве является достоверной. По ее словам, каждый случай проходит детальное патологоанатомическое исследование.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о точности данных властей, в ВОЗ подтвердили, что сознательного занижения смертности в России не наблюдается.

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