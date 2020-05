В NYT заявили о «точности» опубликованной дезинформации о коронавирусе в России

Вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ сообщила, что американское издание The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей публикации про якобы имевшее место занижение официальных данных по смертности от коронавируса в России.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», – цитирует вице-президента The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ в электронном письме ТАСС.

Накануне в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросили МИД принять меры в отношении Financial Times и New York Times в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в России – вплоть до лишения аккредитации.

После этого российский МИД подготовил письма в FT и NYT с требованием об опровержении статей. Обращения также направят представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и в секретариат ООН.

В МИД подчеркнули, что дальнейшие шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли эти издания опровержения растиражированной дезинформации о «занижении» данных по смертности от коронавируса в России.

В МИД также объяснили цель публикации этих фейков зарубежными изданиями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей, в ВОЗ подтвердили, что сознательного занижения смертности в России не наблюдается.

