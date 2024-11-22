Пенсионерам решили дать новый способ подтверждения льгот

В 2025 году пенсионеры смогут потверждать льготы через QR-код в Госуслугах

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе, это нововведение поможет пенсионерам подтверждать льготный статус в организациях с помощью мобильного приложения «Госуслуги». В электронном свидетельстве пенсионера будут содержаться все обязательные реквизиты, аналогичные тем, что имеются в бумажном варианте удостоверения. Однако ключевым дополнением станет QR-код, благодаря которому процесс верификации станет более быстрым и удобным, передает РИА «Новости».

Министерство труда уже разместило проект приказа на общественное обсуждение. Это даст возможность гражданам и заинтересованным организациям высказать свое мнение, прежде чем изменения вступят в силу. Такой подход позволит максимально учесть интересы всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта в стране в сентябре. В Минцифры разъяснили применение цифрового паспорта.