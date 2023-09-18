Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
В Минцифры разъяснили применение цифрового паспорта
Минцифры: Цифровые копии не заменят оригиналы документов
Данные в мобильном приложении «Госуслуг» не заменят бумажных документов – они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры России.
В сообщении ведомства говорится, что мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов – удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта – только в отдельных бытовых случаях. Отмечается, что цифровые копии не заменят оригиналы документов, передает РИА «Новости».
В Минцифры подчеркнули, что перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит правительство России.
Как указали в ведомстве, использование приложения является исключительно добровольным, при этом существующие бумажные документы сохранят свой статус, то есть их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта, согласно которому российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта.