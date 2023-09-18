Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.
Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.
Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.
В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».