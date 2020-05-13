В МИД рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги в отношении FT и NYT

Дальнейшие шаги в отношении газет New York Times и Financial Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержения дезинформации о коронавирусе в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Дальше шаги в отношении FT [Financial Times] и NYT [New York Times] будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросили МИД принять меры в отношении FT и NYT в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в России – вплоть до лишения аккредитации.

После этого российский МИД подготовил письма в FT и NYT с требованием об опровержении статей. Обращения также направят представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и в секретариат ООН. При этом в МИД объяснили цель публикации фейков о «занижении» данных по смертности от коронавируса в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей, в ВОЗ подтвердили, что сознательного занижения смертности в России не наблюдается.

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