МИД подготовил письма в FT и NYT с требованием об опровержении статей

Главным редакторам Financial Times и New York Times направят письма с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию о коронавирусе в России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации. Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», – передает ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что обращение направят также представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, в качестве примера той самой «инфодемии», к борьбе с которой призвал мир генсек (Антониу) Гуттереш», – заключила Захарова.

До этого в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства попросили МИД принять меры в отношении изданий этих в связи с их статьями о ситуации с коронавирусом в России – вплоть до лишения аккредитации.

В МИД говорили, что вбросы о «занижении» российскими властями данных о смертности от коронавируса сделаны, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем.

Издания утверждают, что смертность от коронавируса в России якобы на 70% больше, чем по официальным данным.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей, в ВОЗ также признали, что в России не наблюдается сознательного занижения смертности.