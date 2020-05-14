Эксперт: Публикации в NYT и FT фейков о России призваны отвлечь американцев от собственных проблем

«Такие статьи призваны отвлечь американцев от их собственных проблем. Манипулирование информацией влияет на умы и позволяет внушать людям все что угодно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя отказ The New York Times опровергнуть содержание своей публикации о якобы занижении официальных данных по смертности от COVID-19 в России.

«Судя по организации этой информационной атаки, инициатива вбросов в Financial Times и New York Times исходила не снизу от журналистов, а от влиятельных заказчиков сверху», – сказал член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Например, New York Times регулярно выпускает крупные и довольно качественные материалы, но связь этого издания с американским разведсообществом не является секретом. Потому материалы этой газеты нужно очень внимательно изучать на предмет их предвзятости», – отметил Манойло.

«В случае с публикацией в отношении России цели и задачи понятны. Во-первых, такой материал вышел в стране, которая сама колоссально пострадала от коронавируса. Из-за провала системы здравоохранения количество смертельных случаев в США стало рекордным. И я уже не говорю о том, что около 40 млн жителей США не имеют доступа к качественной медицинской помощи. Потому материал New York Times призван отвлечь местное население от собственных проблем», – отметил собеседник.

«Во-вторых, подобные вбросы представляют особый интерес в ходе набирающей обороты избирательной кампании в США. Это классические политические игры, и подобное манипулирование информацией позволяет оказывать влияние на умы простых людей, внушая им все что угодно», – продолжил Манойло.

«В то же время России удалось сдержать распространение инфекции благодаря своевременно принятым мерам. Самоизоляция и социальная дистанция нам помогли. Не менее важную роль сыграла мобилизация медицины, выделение койко-мест и оснащение их аппаратурой, в том числе аппаратами ИВЛ. В целом наша система здравоохранения, несмотря объективные проблемы, справляется с текущей ситуацией лучше, чем страховая медицина в США», – подчеркнул профессор МГУ.

Также собеседник обратил внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.

«Это полная глупость. Такие заявления требуют как минимум доказательств. Генсек НАТО должен привести факты с точностью, грубо говоря, до граммов и минут. А делать утверждения такого порядка – это все равно, что запускать фейки. То есть, его слова – это прямая дезинформация», – заключил Манойло.

Как сообщалось ранее, американское издание The New York Times не нашло оснований оспаривать содержание своей публикации про якобы имевшее место занижение официальных данных по смертности от коронавируса в России.

Накануне в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросили МИД принять меры в отношении Financial Times и New York Times в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в России – вплоть до лишения аккредитации.

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