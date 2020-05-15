Эксперт: Детальная статистика опровергает подозрения в сокрытии смертности в Москве от коронавируса

Сравнивать данные о смертности за два месяца некорректно. Но если взять статистику по Москве за более длительный период, то видно - количество умерших находится на одном уровне даже при росте населения столицы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Мартынов. Так он прокомментировал публикации западной прессы о якобы искусственном занижении показателей смертности в России из-за коронавируса.

«Если сравнивать данные Мосстата по смертности в апреле, например, с прошлым и позапрошлым годом, то в этом году умерших несколько больше, чем в прошлом апреле, а год назад в апреле было несколько больше, чем в апреле позапрошлого года. В то же время официальный ежегодный прирост численности населения Москвы составляет 300 тысяч человек, включая тех, кто приехал работать и прошел регистрацию. То есть население Москвы все эти годы росло, и если учесть этот фактор, то пропорция смертности приблизительно одинакова», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В современных условиях невозможно скрыть смерти, добавил политолог. «Существуют жесткие протоколы Всемирной организации здравоохранения, по которым классифицируются все смертельные диагнозы. Если человек погиб в ДТП, а у него при вскрытии диагностировали положительный тест на COVID-19, то надо полагать, что он умер не от вируса, а в результате ДТП. Это здравый смысл», – пояснил Мартынов.

Из опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы следует, что в 2020 году в апреле было зафиксировано 11 846 смертей, что примерно на 1,8 тысяч больше, чем в апреле 2019 года.

По статистике Московской городской ритуальной службы, в среднем количество летальных исходов от всех причин смерти в столице в период с января по апрель этого года приблизительно одинаково – оно составляет около 10,2 тыс. случаев в месяц. Отметим, что за последние три года количество смертей за один месяц не раз превышало отметку в 11 тысяч, причем о коронавирусе тогда еще никто ничего не слышал. Такое уже случалось в Москве не раз. Например в январе 2017 года и марте 2018 года.

Кстати, в отличие от столицы, в целом по России смертность в апреле, напротив, снизилась. В конце прошлой недели Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. В расчете на тысячу человек показатель снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Ранее газеты Financial Times и New York Times опубликовали материалы, в которых утверждается, что количество умерших от COVID-19 в России якобы на 70% больше, чем говорят официальные данные. Позже зарегистрированное в Латвии интернет-издание Meduza в своем материале заявило о том, что россиянам «запретили умирать от коронавируса». Все они в качестве аргумента ссылались на тот факт, что за апрель в Москве умерло больше людей, чем в апреле прошлого года.

В среду в департаменте здравоохранения Москвы заявили в ответ на эти публикации, что все посмертные диагнозы заразившихся коронавирусом COVID-19 являются исключительно точными, а данные о числе летальных случаев – открытыми. «Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций», – сообщили в департаменте.

Мартынов подчеркивает, что публикации в Fanacial Times и The New York Times оказались «абсолютной манипуляцией», которая возникла по причинам, далеким от медицины. «Эти публикации надо оценивать на фоне провала американской реформы здравоохранения, которую пытался провести президент Барак Обама. Американской прессе очень обидно. Она в течение нескольких лет рассказывала о России как о «разорванной в клочья бензоколонке», которая вот-вот «развалится», а тут вдруг оказалось, что Россия справляется с этим пандемическим вызовом лучше Америки», – говорит эксперт.

В России были оперативно предприняты меры на опережение, причем непопулярные, связанные с режимом повышенной готовности, самоизоляции, остановкой экономики, напомнил политолог. «Тем не менее, эти меры оказались действенными, они принесли свой результат. И самый главный результат – это число людей, которых удалось спасти. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест, несмотря на все проблемы, которые, безусловно, есть в отечественном здравоохранении», – указал Мартынов.

Политолог отметил также, что Россия подверглась вирусной атаке несколько позже, чем страны Запада. «Мы успели заранее принять санитарно-административные меры и тем самым практически выиграли месяц. Однако мы еще не прошли пик пандемии. Нам удалось стабилизировать ситуацию и взять ее под контроль. Но у нас пандемия еще идет, а в Штатах уже пошло снижение. Там, как и в некоторых западноевропейских странах, уже можно начинать подводить итоги, можно подсчитывать общие потери. Нам вообще-то итоги подводить еще рано», – пояснил Мартынов.

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