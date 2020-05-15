Эксперт: Детальная статистика опровергает подозрения в сокрытии смертности в Москве от коронавируса

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Эксперт: Детальная статистика опровергает подозрения в сокрытии смертности в Москве от коронавируса

              15 мая 2020, 19:15

              Текст: Андрей Резчиков

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              Сравнивать данные о смертности за два месяца некорректно. Но если взять статистику по Москве за более длительный период, то видно - количество умерших находится на одном уровне даже при росте населения столицы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Мартынов. Так он прокомментировал публикации западной прессы о якобы искусственном занижении показателей смертности в России из-за коронавируса.

              «Если сравнивать данные Мосстата по смертности в апреле, например, с прошлым и позапрошлым годом, то в этом году умерших несколько больше, чем в прошлом апреле, а год назад в апреле было несколько больше, чем в апреле позапрошлого года. В то же время официальный ежегодный прирост численности населения Москвы составляет 300 тысяч человек, включая тех, кто приехал работать  и прошел регистрацию. То есть население Москвы все эти годы росло, и если учесть этот фактор, то пропорция смертности приблизительно одинакова», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

              В современных условиях невозможно скрыть смерти, добавил политолог. «Существуют жесткие протоколы Всемирной организации здравоохранения, по которым классифицируются все смертельные диагнозы. Если человек погиб в ДТП, а у него при вскрытии диагностировали положительный тест на COVID-19, то надо полагать, что он умер не от вируса, а в результате ДТП. Это здравый смысл», – пояснил Мартынов.

              Из опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы следует, что в 2020 году в апреле было зафиксировано 11 846 смертей, что примерно на 1,8 тысяч больше, чем в апреле 2019 года.

              По статистике Московской городской ритуальной службы, в среднем количество летальных исходов от всех причин смерти в столице в период с января по апрель этого года приблизительно одинаково – оно составляет около 10,2 тыс. случаев в месяц. Отметим, что за последние три года количество смертей за один месяц не раз превышало отметку в 11 тысяч, причем о коронавирусе тогда еще никто ничего не слышал. Такое уже случалось в Москве не раз. Например в январе 2017 года и марте 2018 года.

              Кстати, в отличие от столицы, в целом по России смертность в апреле, напротив, снизилась. В конце прошлой недели Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. В расчете на тысячу человек показатель снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

              Ранее газеты Financial Times и New York Times опубликовали материалы, в которых утверждается, что количество умерших от COVID-19  в России якобы на 70% больше, чем говорят официальные данные. Позже зарегистрированное в Латвии интернет-издание Meduza в своем материале заявило о том, что россиянам «запретили умирать от коронавируса». Все они в качестве аргумента ссылались на тот факт, что за апрель в Москве умерло больше людей, чем в апреле прошлого года.

              В среду в департаменте здравоохранения Москвы заявили в ответ на эти публикации, что все посмертные диагнозы заразившихся коронавирусом COVID-19 являются исключительно точными, а данные о числе летальных случаев – открытыми. «Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций», – сообщили в департаменте.

              Мартынов подчеркивает, что публикации в Fanacial Times и The New York Times оказались «абсолютной манипуляцией», которая возникла по причинам, далеким от медицины. «Эти публикации надо оценивать на фоне провала американской реформы здравоохранения, которую пытался провести президент Барак Обама. Американской прессе очень обидно. Она в течение нескольких лет рассказывала о России как о «разорванной в клочья бензоколонке», которая вот-вот «развалится», а тут вдруг оказалось, что Россия справляется с этим пандемическим вызовом лучше Америки», – говорит эксперт.

              В России были оперативно предприняты меры на опережение, причем непопулярные, связанные с режимом повышенной готовности, самоизоляции, остановкой экономики, напомнил политолог. «Тем не менее, эти меры оказались действенными, они принесли свой результат. И самый главный результат – это число людей, которых удалось спасти. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест, несмотря на все проблемы, которые, безусловно, есть в отечественном здравоохранении», – указал Мартынов.

              Политолог отметил также, что Россия подверглась вирусной атаке несколько позже, чем страны Запада. «Мы успели заранее принять санитарно-административные меры и тем самым практически выиграли месяц. Однако мы еще не прошли пик пандемии. Нам удалось стабилизировать ситуацию и взять ее под контроль. Но у нас пандемия еще идет, а в Штатах уже пошло снижение. Там, как и в некоторых западноевропейских странах, уже можно начинать подводить итоги, можно подсчитывать общие потери. Нам вообще-то итоги подводить еще рано», – пояснил Мартынов.

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