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С Украины возвращены 46 жителей Курской области
Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины
В результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Жители Курской области были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории региона после вооруженного нападения на Курскую область в августе этого года, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в течение всего времени российская сторона беспокоилась о судьбе людей и находилась на связи с их родственниками.
Среди вернувшихся в Россию граждан 12 детей, включая одного новорожденного, одного ребенка до трех лет и инвалида в коляске, уточнила омбудсмен.
В октябре Москалькова сообщила, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Она также сообщила, что украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей.