Где все эти хваленые маркетологи?

Взгляд
29 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
Разделы

Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия дала Китаю украинский козырь против США

Россия неожиданно оказалась в роли союзника КНР в американо-китайских «ковидных» спорах Владимир Смирнов/ТАСС
Большинство китайцев считают – в интересах Поднебесной поддержать Москву в ходе спецоперации на Украине. Таковы данные соцопроса, проведенного, что любопытно, при участии США. При этом одним из главных доводов, побудивших китайцев выступить на стороне Москвы, стали сообщения об обнаружении биолабораторий США на Украине. Что же так воодушевило китайцев и почему они увидели в этом возможность насолить Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Где все эти хвалёные маркетологи?

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мы говорим сейчас не о региональных, и не городских брендах, которые надо формировать и продвигать. А о супербрендах, которые так или иначе возникнут на месте выбывших по политическим причинам. Кому эта задача по плечу? Подробности...

Зеленский мечтает о Бали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вопреки американскому давлению, Индонезия приняла решение пригласить на саммит G20 Владимира Путина. Однако Вашингтон требует, чтобы российское присутствие было разбавлено украинским – для того, чтобы превратить очередное американское поражение в победу. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Патриотизм должен стать технологией

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Мне кажется, самое важное слово сейчас – это слово «Освобождение». Оно описывает то, что происходит с Россией. Но не только. Оно описывает то, что Россия предлагает миру. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

Раздел Украины между Россией и Польшей

Обсуждение: 7 комментариев

Генерал-губернаторша Украины

Перейти в раздел…

Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
Подробности...

Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески
    Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве Палата представителей США одобрила продажу оружия Украине по ленд-лизу В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2» Европа начала перераспределять потоки газа из России
    Кадыров: Украине не хватает сильного лидера США обвинили Россию в «ядерном шантаже» В Китае назвали старьем передаваемое Германией Украине оружие Стало известно о планах объединить банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ
    Популярность Шольца в Германии рекордно упала Токаев заявил об опасности «языковых патрулей» в Казахстане Мать американского наемника заявила о гибели воевавшего за ВСУ сына Американские туристы со снарядом спровоцировали панику в аэропорту Тель-Авива (видео)

    Главная тема


    Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

    мифы Зеленского


    В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»

    «внушительный арсенал»


    В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО

    возобновление сотрудничества


    Премьер Словакии заявила о невозможности долгосрочной изоляции России

    Видео

    Соломоновы острова


    Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

    спецоперация на украине


    Для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр

    бывший ссср


    Грузия возмутилась призывам Украины к войне с Россией

    противовоздушная оборона


    Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников

    Галиция и Волынь


    Варшава встала в очередь на раздел Украины

    самодостаточная страна


    Евгений Фатеев: Россияне могут позволить себе расточительность

    гармоничная экономика


    Олег Степанов: На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

    поющая в Донбассе


    Дмитрий Грунюшкин: Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

    на ваш взгляд


    Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
    Игорь Мальцев

    Где все эти хваленые маркетологи?

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		29 апреля 2022, 12:08

    Когда у нас показали «Талантливого мистера Рипли», местная публика услышала старинную песенку Ренато Каросоне Tu vuò fa l'americano («Ты хочешь стать американцем»). Она на самом деле язвительная, но в ней описаны ориентиры молодежи формата 1956 года – десять лет после войны «Ты хочешь жить в ногу с модой… будешь пить виски с содой…», «ты играешь в бейсбол, но деньги на "Кэмел" кто тебе дает?»

    Вы будете смеяться, но на самом деле это также песенка о становлении брендов. Все зашито в тексте – и марка американских сигарет, и виски с содой, и бейсбол – все атрибуты «новой жизни». И эта песенка о том, что все так называемые великие бренды – расцвели благодаря войнам. И как бренды приносят на штыках армии. Как ранее римские легионы несли с собой черенки виноградной лозы, куда бы они ни маршировали.

    Мы пока не будем говорить о том, что когда «Кока-Коле» нужно было продаваться в Германии, то ее упаковку миленько украшала свастика. А потом она вдруг стала для западных немцев «напитком свободы». Потому что это тоже про маркетинг и брендинг. Мы вспомним о том, как ориентированная на Францию английская элитка пила коньяк, пока не началась война с Францией и королева Виктория демонстративно не начала во дворце пить импортозамещение в виде шотландского виски, от которого продажная элита воротила нос, как от напитка для быдла.

    Королева Виктория – гениальный маркетолог. А ты – нет. Немцы не пили коньяк, потому что французы заняли Рейн и потому что у них было импортозамещение в виде шнапсов и прочих могучих традиций дистиллирования. Французы не пили португальскую агуарденте, потому что пытались отжать у них берега, полные корабельной сосны. Португальцы учили англичан пить чай вместо вражеского французского кофе. А по Америке в то время бродили совсем дикие люди, совсем без маркетологов, зато с листьями коки на шее. А русский императорский двор несмотря ни на что продолжал заказывать отвратительное липкое сладкое шампанское из Франции.

    И это все – про импортозамещение, маркетинг и бренды. Бренды, которыми весь мир как бы одаривают в полном соответствии с установками глобализации. Но миф о глобализациии как-то слабо совместим с нынешними реалиями. Например, с практикой исключения из глобальной жизни разных стран и территорий по просьбе заказчика. Вот ты тут сидишь такой весь прогрессивный и глобальный, с одной стороны у тебя геймерский комп, с другой – айпадик для графики, на руках часики с чего-то-там-Pay и ощущаешь себя человеком мира и уж точно круче берлинского колхозника, который не знает, с какой стороны «ЭплПэй» прикладывается, потому что он там практически нигде и не прикладывается. А потом фигак – и деньги тебе за игровые платформы зажали, а тебя самого отрезали, и от монетизации ютубчика отвинтили, и свои пластиковые часики можешь теперь только ко лбу прикладывать. Ну, то есть есть, с чего прям запаниковать. А тут еще и не самую полезную еду, которую переводчица Рита Райт-Ковалева называла «котлетой», потому что советскому читателю слово «гамбургер» ни о чем не говорило, тоже куда-то смыло рекой перемен.

    Tu vuò fa l'americano – ты тоже хотел стать американцем, не правда ли? Наверное думал, что ты офигенный маркетолог, когда тупо по бостонским гайд-букам лепил местное продвижение все той же обрыдлой кока-колы? Фокус-группы собирал? В глаза смотри – собирал? Вот то-то и оно. Куча народу считала себя даже профессионалами, занимаясь обычным туземным обслуживанием «белого человека». Собственно, эти все работы мало чем отличались от работы какого-нибудь «инфлюэнсера» в полупокойном «Инстаграме». Видимость одна. И главное – ничего своего. 

    И вот вдруг все эти кормильцы разбежались, то есть гордо покинули своего клиента, абонента и преданного пользователя, и для многих граждан, которые называли себя креативными, мир рухнул. На самом деле, нет – просто настало время сделать что-то свое. Вот буквально с чистого листа, не пользуясь, наконец, тем, что за тебя лет сто назад сделали другие люди. Ну или даже совсем недавно по меркам двадцатого и двадцать первого веков.  О да, мы знаем гениальные прорывы маркетологов, когда они оказываются без присмотра. Надеюсь, бренды «Кинжал», «Сармат» или «Калибр» появились без этих ваших «фокус-групп». Там все фокус-группы под мартенами на «Азовстали» прячутся нынче.

    Знаменитый питерский нэйминг в области гастрономии тоже возник без усилий со стороны брендо-строителей и маркетологов. И поэтому он давно уже обошел московскую гастрономию по всем параметрам. И вообще достаточно пройти по питерским улицам – обнаружите массу интересного.

    Но мы говорим сейчас не о региональных и не о городских брендах, которые надо формировать и продвигать. А о супербрендах, которые так или иначе возникнут на месте выбывших по политическим причинам. Кому эта задача по плечу? Или будем делать всё ту же халтурку, потому что «в этой стране» всё так? И на нее не стоит тратить свой драгоценный креатив и свое драгоценное время? Ну тогда надо расставаться – великие корпорации Грузии и Молдовы ждут вас. А тут бизнес ждать не будет – для него настает пора челленджа. И самых крутых заработков.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •