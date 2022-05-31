Фейки об изнасилованиях не спасли Киев от междоусобицы

Депутаты от партии Зеленского уволили главную украинскую правозащитницу Людмилу Денисову. Официально омбудсмену вменили в вину многочисленные фейки о преступлениях, которые якобы совершили российские военные на Украине. Но Денисова была назначена на эту позицию еще при Порошенко. И ее отставка, как считают эксперты, вызвана новой зачисткой в верхах украинской власти, которую устроил Зеленский.

В Верховной раде собрано достаточное количество подписей депутатов для вотума недоверия уполномоченному по правам человека на Украине Людмиле Денисовой. Об этом во вторник сообщила официальный представитель правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук. За снятие омбудсмена с поста высказалось 234 депутата украинского парламента.

Вечером того же дня Денисова заявила, что обжалует в суде свою отставку. «Меня уволили вопреки конституции, законам Украины и международным стандартам», – пожаловалась бывший омбудсмен в соцсетях и пообещала «не сдаваться».

В пропрезидентской фракции «Слуга народа» назвали причины отставки Денисовой. «Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем», которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине», – написал на странице в одной из соцсетей депутат Верховной рады Павел Фролов.

Действительно, с начала спецоперации российских войск на Украине Денисова отметилась целой серией заявлений о разного рода изнасилованиях. Их подробности становились все более жуткими и изощренными, но была общая черта – полное отсутствие доказательной базы. Так, в начале апреля российское издание-иноагент «Холод» опубликовало заявление Денисовой о том, что российские военные якобы «насиловали детей» в Буче и Ирпене Киевской области, когда ВС России контролировали этот поселок.

В майском интервью швейцарской газете Blick Денисова обвинила российских военных в массовом и систематическом изнасиловании украинок. «Они хотят лишить женщин возможности или желания снова иметь детей», поскольку «полагаются на приказ» российского президента «уничтожить всю страну», поведала украинский омбудсмен западному изданию. Telegram-канал «Война с фейками» приводит запись в официальном аккаунте Денисовой в Facebook. Там чиновница уже рассказывает об 11-летнем мальчике, изнасилованном «оккупантами» все в той же Буче на глазах у матери. Наконец, на форуме в Давосе 23 мая Денисова проинформировала мировое сообщество о том, что российские военные подвергали сексуальному насилию двух- и трехлетних детей – отчет о чем был вывешен на официальном сайте омбудсмена. Жуткую историю об «изнасиловании шестимесячного младенца ложкой» омбудсмен разместила в своем официальном Telegram-канале.

Показательно, что откровения омбудсмена вызвали вопросы даже у киевской прессы, по определению лояльной офису президента Зеленского. Украинские журналисты обратились к Денисовой с открытым письмом, в котором в том числе призвали ее тщательно проверять сообщения о военных преступлениях и информировать о ходе расследований по ним. Судя по тому, что чиновница продолжила публично делиться выдумками, свою тактику Денисова не изменила. «И до сих пор ни по одному случаю нет ни фамилий, ни возбужденных уголовных дел», – констатирует экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Все это были попытки засветиться, привлечь к себе внимание таким экзотическим образом.

Преступления против детей – это всегда резонанс, это возможность быть всегда на слуху, это создает видимость, что человек занят делом, выполняет свои обязанности по защите прав. Но у нормальных людей не было никакой веры в то, что Денисова занималась реальными делами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

Уполномоченная по правам человека устранилась от своих прямых обязанностей – работы по организации гуманитарных коридоров и обмена пленными, констатировал депутат от «Слуги народа» Фролов. Парламентарий, голосовавший за отставку омбудсмена, указал на то, что после 24 февраля Денисова находилась за границей, «но не в России или Белоруссии, где ее статус и полномочия могли бы помочь... а в Давосах, Венах, Варшавах и иных теплых спокойных Западных Европах».

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Впрочем, до какого-то момента депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» все устраивало в Денисовой, заметил в Telegram-канале медиаэксперт Анатолий Шарий. Он подчеркнул – устраивало «ровно до тех пор, пока мы не начали торпедировать ее запросами о фактах, которые она обожала смаковать: изнасилованные младенцы, изнасилованные и умершие от изнасилований и так далее». «Эту дичь с удовольствием подхватывала западная пресса, и всех всё устраивало. Когда же на горизонте замаячили перспективы появления пары ведущих СМИ Евросоюза, умело направляемых нами в русло закономерных вопросов: «А где это произошло и почему местные ничего не знают?» – Денисову начали смещать», – полагает Шарий.

Впрочем, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов называет другую причину отставки Денисовой. По его мнению, дело в обострении противостояния киевских кланов. «Сейчас на Украине обострилась внутривидовая борьба, которая вроде бы затихла с началом спецоперации. Политические кланы схлестнулись между собой, начался новый виток грызни. Зеленский почувствовал, что видимое единство, которое вынужденно образовалось после начала спецоперации, дает свои трещины», – подчеркивает политолог.

Корнилов отметил: по сути,

Денисова говорит примерно то же самое, что заявляет и Зеленский, который был инициатором ее отставки.

Но отставленная уполномоченная – человек не из президентской команды. Свой пост Денисова заняла более чем за год до избрания Зеленского, в марте 2018-го. «Она была человеком Юлии Тимошенко, а затем перешла по наследству команде Порошенко», – пояснил Скачко.

К слову, так же, как и другой видный представитель команды Порошенко, экс-глава МИД Павел Климкин, Денисова – не украинка, и даже не родом с Украины. Она – этническая русская (девичья фамилия – Анкудинова), родилась в Архангельске, получила образование на юрфаке Ленинградского университета, до 1989 года жила на родине, после чего переехала в тогда украинский Крым – где и проработала все 90-е годы и начало 2000-х. «Она переоформила на родственников свой крымский бизнес, который и сейчас продолжает приносить прибыль», – заметил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Действительно, долгое время Денисова входила в окружение Тимошенко, занимала пост министра труда и соцполитики в ее правительстве. «Но уже после Майдана 2014 года она считалась человеком главы МВД Арсена Авакова», – отметил Корнилов.

Скачко также полагает, что «президент Зеленский зачищает людей, которые могут представлять для него опасность». Для озвучивания позиции президентского офиса Зеленскому нужен на посту омбудсмена абсолютно лояльный человек, к каковым Денисова не относится, указал эксперт. Никакой иной роли украинский омбудсмен не играет, добавил эксперт. «Денисова ни разу не возвысила голос в защиту людей, которые подвергались политическим преследованиям за несогласие с политикой режима», – констатировал Скачко.

«Конечно, ее отставка – это не проявление какого-то прозрения киевских властей, а просто признак усиления междоусобицы,

– подчеркивает Корнилов. – Это видно не только по увольнению Денисовой, но и по наездам на экс-президента Петра Порошенко, которого пытались не выпускать из страны, а также слухам о вбитом клине между президентом Зеленским и руководством Вооруженных сил Украины», – отметил собеседник.

Напомним, что около 10 дней назад ряд Telegram-каналов, в частности канал военного аналитика Юрия Подоляки, опубликовали серию сообщений о том, что между главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным и президентом Зеленским наметились явные разногласия о тактике украинских военных в Северодонецке. Если Залужный настаивал на отводе почти окруженной группировки войск на линию Славянск – Краматорск, чтобы не повторить судьбу «азовцев» в Мариуполе, то в офисе Зеленского уверены, что город надо удерживать любой ценой, говорилось в сообщениях.

В ситуации, когда у политического руководства и военной верхушки явно наметились разногласия, наличие активных политических оппонентов создает дополнительные трудности для команды Зеленского. «Нужно зачистить оппонентов – в первую очередь окружение Порошенко, который понимает, что его арестуют, и поэтому сбежал за границу», – отметил бывший депутат Верховной рады Царев. Показательно, добавил собеседник, что известному украинскому медиапропагандисту, главреду портала «Цензор.net» Юрию Бутусову (который считается близким одновременно к Порошенко и к главкому ВСУ Залужному) официально запретили посещать линию фронта.

По словам Царева, Зеленский сначала зачистил условно пророссийские партии в парламенте, а потом взялся за другие силы, от которых исходит более серьезная угроза. Сюда же можно отнести дело против бывшего судьи Конституционного суда Александра Тупицкого, выступавшего в свое время против президента, полагает экс-депутат.

«Зеленский не хочет допустить прежней ошибки, которую допустил после победы и пикового рейтинга. Он не расправился с Порошенко. Сейчас Зеленский понимает, что цены растут, работы нет, уровень жизни будет падать, продолжат приходить похоронки, украинских солдат будут брать в плен, служить никто не хочет, люди сбегают за границу и готовы платить за это тысячи долларов...» – добавил Царев. В такой неустойчивой ситуации для Зеленского жизненно необходимо гарантировать себе лояльность и надежность политических элит и силовой верхушки, делает вывод собеседник.

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