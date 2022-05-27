Эксперты отметили успехи России в медиа-войне с Западом

«Задачей России в нынешней информационной войне против Запада было создать надежный контур защиты, с чем наша страна отлично справилась», – сказал политолог Александр Асафов в рамках прошедшего в Москве Всероссийского экспертного форума.

«Информационная война Запада против России – не фигура речи и не пропагандистский штамп, а спланированная, хорошо подготовленная кампания, в которую инвестировали миллиарды долларов и привлечены специалисты из 16 стран», – напомнил политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов, выступая на прошедшем в Москве Всероссийском экспертном форуме, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Для примера Асафов напомнил, что на Украине при британском и американском участии были организованы Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Все они тренировались на нас с вами, «минируя» станции метро и торговые центры. А затем для борьбы против России создали не менее шести миллионов фейковых сюжетов», – указал аналитик.

Западные информационные приемы очень четко видны при освещении спецоперации РФ на Украине – все связанное с Россией трактуется в негативном ключе, а все относящееся к Украине имеет заведомо положительный оттенок, добавил член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Спецоперацию они называют геноцидом, россиян – безвольными и палачами, а украинцев – героями. И даже сдачу в плен бойцов запрещенного в России «Азова» западная пресса окрестила эвакуацией», – заметил аналитик.

Усилия западных медиа были направлены на цели, которые можно обобщить в три больших блока, добавил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Все было сделано для того, чтобы размыть наш фокус борьбы с реальным противником – НАТО, и зародить сомнения в обществе на тему того, что Россия все делает правильно на внешнем и внутреннем треках. Также они хотели «враждебную» внутреннюю социальную или этническую группу, чтобы расколоть общество», – пояснил аналитик.

Однако цели Запада не были достигнуты, потому что «российское общество имеет отдельный культурный код и не воспринимает этот поток лжи», полагает Асафов. «Значит, Запад эту войну проиграл, поскольку его наступление захлебнулось и сошло на нет. А Россия правильно заняла оборонительную позицию. При этом, хочу заметить, мы еще не проводили наступление в этой информационной войне – нашей задачей было создать надежный контур защиты от атак, с чем мы и справились», – подчеркнул политолог.

С ним согласился и модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. «Запад не смог осуществить свои планы в информационной войне. Мы не бастуем на площадях, не берем штурмом областные администрации, не толпимся в аэропортах в желании улететь из России, не видим очередей в магазинах и дефицита товаров», – пояснил он.

Не получилось у Вашингтона и Брюсселя также сформировать антироссийское ядро и на подконтрольных им территориях, к примеру, в Финляндии мало кто верит в «российскую агрессию». Об этом рассказал выступивший на форуме финский политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.

«Я хочу извиниться перед российским народом за решение финских властей подать заявку на вступление в НАТО. Членства Финляндии в НАТО не хочу ни я, ни мои друзья и коллеги, ни финская элита и ни весь наш народ в целом. Но нам запретили высказываться на референдуме по этому поводу, никто не может вынести эту точку зрения в общественное информационное пространство», – сказал аналитик.

Напомним, в пятницу глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при Министерстве иностранных дел заявил, что страны Запада объявили войну всему русскому миру.

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру, тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению дипломата, подобная ситуация «с нами надолго». «И мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своей лекции перед участниками просветительского марафона общества «Знание» подчеркнул: у России есть все, чтобы справиться с нынешними информационными атаками. «Невозможно изолировать одну шестую часть суши ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно. Любая война заканчивается миром. Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах», – отметил он.

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