Лавров: Запад объявил тотальную войну всему русскому миру

Страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру, этого уже никто не скрывает, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при Министерстве иностранных дел.

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру, тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению Лаврова, подобная ситуация «с нами надолго». «И мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», – сказал министр.

Лавров отметил, что внешняя политика президента Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.

«Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов», – сказал он.

По словам министра, в стране по сути дела происходит консолидация здоровых патриотических сил.

Он обратил внимание на то, что США и их сателлиты «удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве».

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.