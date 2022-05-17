Российскую молодежь готовят к новым вызовам

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
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Историческое поражение батальона «Азов»

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России
    		   17 мая 2022, 22:35
    Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    «Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания.

    Во вторник одновременно на нескольких площадках в Москве, Петербурге и Сочи стартовал просветительский марафон «Новые горизонты», который организован обновленным обществом «Знание». В рамках марафона состоится финальный этап первых всероссийских игр «Новое Знание» (с направлениями «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Спорт»), в котором участвовали старшеклассники со всей России.

    В столицу прибыли более полутысячи школьников в составе 85 сборных команд – победителей. Планируется, что за три дня марафона перед молодыми людьми выступят почти двести лекторов и наставников – политиков, журналистов, предпринимателей. Добавим, что слушателями марафона впервые стали старшеклассники из Луганской и Донецкой народных республик.  

    «Новый виток конкурентной борьбы, энергетический и продовольственный кризис в мире говорят о том, что всем важно осознать: мир меняется необратимо. Поэтому ждать, пока мир поменяется обратно, что все снова станет так, как было раньше, нельзя. Ведь мир больше не станет прежним, и, если сейчас чего-то ждать, это значит, что новый мир будут формировать без нас», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая перед участника марафаона на площадке ВДНХ. –

    «Мне кажется, что наступает то самое время, когда формулировка «Знание – сила» становится абсолютно не теоретической, а практической.

    Ведь для того, чтобы воспользоваться возможностями происходящих перемен в мире, нужно знать, нужно уметь, нужно иметь волю для того, чтобы действовать».

    Задачи по развитию страны, сформулированные президентом Владимиром Путиным, будут выполнены, подчеркнул в своем выступлении глава МИД Сергей Лавров. «В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами, – пообещал глава российской дипломатии. – Российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции».

    «Невозможно изолировать одну шестую часть суши ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно»,

    – в свою очередь, подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который на марафоне выступил с лекцией, посвященной развязанной против России информационной войне. «У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Любая война заканчивается миром. Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах», – сказал Песков.

    Выступления Лаврова, Кириенко, Пескова и других гостей марафона транслировались не только на площадках «Новых горизонтов» (в Москве они были развернуты на ВДНХ и в бизнес-центре «Арма»), но и в «марафонских» аудиториях Петербурга, Сочи, Ярославля, а также на сайте общества «Знания» и на его странице «Вконтакте».

    После приветственного слова Кириенко, транслировавшегося в онлайн режиме с ВДНХ, первым непосредственно на площадке «Арма» перед участниками марафона выступил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Общение – самое ценное, что у нас есть. Результативность марафона можно будет определить, понаблюдав за тем, как его участники будут дальше идти по жизни», сказал он. Комиссаров добавил, что, по его мнению, «любой кризис является временем для роста».

    «Просветительская деятельность требует постоянства – чтобы как можно больше людей получали доступ к знаниям. Воплощением этого принципа и стал нынешний трехдневный марафон Российского общества «Знание», – сказал Комиссаров газете ВЗГЛЯД по завершении своего выступления.  «Надо не останавливаться, а продвигаться в рамках просветительской работы государства. Уверен, что общество «Знание» будет развиваться в этом направлении, а наша молодежь – получать больше полезной и, что немаловажно, честной информации», – отметил собеседник.

    Прибывшие в Москву из разных городов юные гости площадки «Арма» громко общались со сверстниками, и не скрывали восторженного удивления, когда сталкивались с известными людьми, которых раньше видели только по телевизору или в интернете. В числе других здесь выступали министр просвещения Сергей Кравцов и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Трек «Мы вместе», стартовавший на «Арме», был посвящен культурному многообразию, уникальным традициям России и достижениям соотечественников. Так, активистка фонда «Вера» Анастасия Меренцева презентовала документальный фильм «Не быть безучастным: путь волонтера». А глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в своей лекции «Осознанное добро» рассказала про важность мотивации в волонтерском деле и описала, как устроены кластеры внутри добровольческого движения.

    Дима Гордиенко, Вика Гребцова и Катя Горелова приехали на финал первых всероссийских игр, из Краснодарского края. «В последние два дня, даже две ночи, после уроков и подготовки к экзаменам мы проходили викторины, тесты и все-все задания. Очень хотелось пройти дальше и всем вместе приехать в Москву», – делится Дима. «Мы решили проверить свои знания, испытать себя. Это не первый конкурс платформы «Россия – страна возможностей» в котором мы участвуем, поэтому было примерное представление о том, что нас ждет. Но очень круто, конечно, было здесь поработать в команде, познакомиться с другими участниками из нашего края», – добавляет Вика.

    «Дети со всех регионов России искреннее заинтересованы в таких просветительских проектах, а такой искренний интерес – главный критерий правильности таких проектов», – сказал газете ВЗГЛЯД в кулуарах форума зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

    «Качество образование зависит от того, насколько учитель перестает быть просто функционером, госслужащим, а становится просветителем. В частности, поэтому образовательная политика должна быть направлена, в первую очередь, на помощь учителю, – надо, к примеру, избавить его от лишней отчетности. Тогда у преподавателей останутся время, силы и желание именно что воспитывать детей, а не просто оказывать образовательные услуги», – отметил депутат.

    «На самом форуме я решил говорить про российское гражданское общество. Это был экскурс в историю и оценка наших дней. Причем, это была не столько лекция, сколько беседа с детьми. В рамках этого «интерактива» мы смоделировали с ними разные ситуации и попытались понять, куда нашей стране лучше идти в глобальном смысле. Это оптимальная форма работы с подрастающим поколением – вовлечение, а не просто догматическое внушение», – пояснил парламентарий.

    «Актуальность этого марафона только подчеркивается теми огромными внешними историческими вызовами, которые возникают перед нами и нашей страной. Образование всегда важно – еще Бисмарк говорил, что войны выигрывают не генералы, а учителя и приходские священники», – сказал Леонов.


     
     
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