Глава платформы «Россия – страна возможностей» назвал главную цель просветительских марафонов

В рамках проводимой государством просветительской работы молодежь будет получать больше полезной и, что немаловажно, честной информации, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Во вторник в Москве стартовал марафон «Новые горизонты. В его открытии приняли участие глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Просветительская деятельность требует постоянства – чтобы как можно больше людей получали доступ к знаниям. Воплощением этого принципа и стал нынешний трехдневный марафон Российского общества «Знание», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Во вторник в Москве стартовал просветительский марафон. В его открытии приняли участие глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Надо не останавливаться и продвигаться в рамках просветительской работы государства. Уверен, что общество «Знание» будет развиваться в этом направлении, а наша молодежь – получать больше полезной и, что немаловажно, честной информации», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Собеседник принял участие в открытии начавшегося во вторник в Москве трехдневного марафона «Новые горизонты» – уже третьей акции такого рода, организованной обновленным Российским обществом «Знание».

Выступая перед участниками марафона на одной из ее площадок в бизнес-центре «Арма», Комиссаров подчеркнул: «Общение – самое ценное, что у нас есть. Результативность марафона можно будет определить, понаблюдав за тем, как его участники будут дальше идти по жизни». Руководитель АНО «Россия – страна возможностей» добавил, что, по его мнению, «любой кризис является временем для роста».

Добавим, что III Просветительский марафон «Новые горизонты» проходит одновременно на нескольких площадках в Москве, Петербурге, Сочи и Подмосковье. Талантливые школьники и студенты съехались со всей страны, чтобы послушать лекции более двухсот государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, медиа и бизнес-сообщества. В первый день марафона перед участниками выступили: глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр цифрового развития Максут Шадаев.