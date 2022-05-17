Певцов заявил о невозможности исключить Россию из мировой культуры

Влияние России на мировую культуру отменить невозможно, заявил Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, приведя в пример знаменитую систему Станиславского – едва ли не самую популярную методику театральной школы, которую транслировали во многих странах мира, в том числе в США.

«Влияние российской культуры на мировую невозможно отменить, а Россию невозможно исключить из мировой культуры так же, как невозможно стереть с карты мира», – сказал артист, выступая на федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

Певцов отметил, что по системе Станиславского обучались будущие кинозвезды: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман и другие. Станиславский дал театральному миру универсальный метод действенного анализа – и его до сих пор используют во многих актерских и режиссерских школах, обучая начинающие таланты работе с драматургическим материалом.

Кроме того, Певцов рассказал, какие чувства он испытал, выступая перед ранеными бойцами российской армии в госпиталях.

«Да, я был в госпиталях Минобороны, восстанавливаются раненые бойцы – участники специальной военной операции. И могу сказать, что ничего, кроме гордости и огромной благодарности этим ребятам, я не мог испытывать. И еще – радость от того, что могу передать им привет с родины», – отметил актер.

Отвечая на вопрос о сложностях выбора актерской профессии, артист с 40-летним опытом театральной работы ответил мудростью Иоанна Златоуста: «Твое — только то, что ты отдал другим». Он посоветовал молодым настойчиво искать собственное призвание, не ограничивая выбор актерской профессией. Также Дмитрий Певцов перечислил имена русских писателей-драматургов, которых стоит читать и знать, назвав Фонвизина, Пушкина, Грибоедова, Горького, Чехова, Арбузова, Володина, Розова и других, кто навсегда вписал свои имена в историю отечественного и мирового театра.