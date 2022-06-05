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Эрдоган заявил о разрушении созданной Западом системы безопасности
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Созданная странами Запада система обеспечения собственной безопасности разрушается, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.
«Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти [стран – членов Совбеза]. Теперь они сами начали об этом говорить. Они говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Эрдоган также отметил, что «в то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. «Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», – сказал он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.
Спикер парламента Венгрии указал на проблемы с психикой у Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».
Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия
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В случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,– цитирует его РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. «А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии – здесь ну примерно то же самое – судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», – отметил он.
Путин уточнил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса
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Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РФ РИА «Новости».
«В 2021 году они проигнорировали еще один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», – сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
«Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины», – пояснил глава МИД РФ.
Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тыс. мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады. «Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит», – заключил министр.
Напомним, в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались. 20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.
В январе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
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ВКС России ударом по окраине Киева уничтожили поставленные из Европы танки и бронетехнику
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ВКС России высокоточными ракетами поразили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику на территории вагоноремонтного предприятия на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Конашенков уточнил, что ВКС России высокоточными ракетами в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой народной республики поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и цеха по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ. «Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», – сказал он.
По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Генерал-майор также уточнил, что ракетные войска и артиллерия России уничтожили за сутки 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Конашенков сообщил, что над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
По его словам, также за сутки средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видродження, Рясное, Святогорск Донецкой народной республики, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка Луганской народной республики, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области, в том числе в районе Березовки Харьковской области – беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».
В ведомстве также добавили, что в результате ударов уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Маяки и Славянск Донецкой народной республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал-майор.
Ранее Конашенков заявил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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WP: Украинские военные в ужасе от артиллерийской мощи ВС России
Проводимые российскими ВС артиллерийские обстрелы деморализуют украинских военнослужащих, они сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и существенной помощи для возврата территорий, говорится в статье The Washington Post.
«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», – приводит The Washington Post слова одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого.
Издание называет сложившуюся «ситуацию сложной для морального духа украинских военнослужащих».
«Количество огневой мощи, количество взрывов, длительность и продолжительность атак - все это вместе взятое, а также тот факт, что вы не можете защищаться от этого, не можете сбивать снаряды, означает большое количество жертв, и это также невероятно деморализует. Это дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях». По его словам, такие артиллерийские обстрелы «наводят страх и опустошают украинских военнослужащих». В материале также подчеркивается, что «постоянные артиллерийские обстрелы также препятствуют способности Украины укреплять позиции и удерживать нынешние территории», – цитирует газета эксперта из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерика Кейгана.
Авторы статьи рассказали, что украинские военнослужащие «сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и говорят, что без существенной помощи» не смогут вернуть территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери страны составляют порядка 60-100 военнослужащих убитыми и около 500 ранеными. «При таких темпах Украина потеряет за 2,5 месяца столько же войск, сколько Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет», – предполагают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина несет катастрофические потери.
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В США испугались последствий решения Байдена по Украине
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Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, предупредил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.
Как отмечает автор статьи, сначала президент США заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России, однако несколько дней спустя глава американской администрации поменял свое мнение и объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами», передает РИА «Новости».
Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым передаваемые Украине системы смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». «Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», – предположил обозреватель.
Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.
«Остается лишь гадать, чем все это закончится», – подчеркнул автор, призвав Байдена «не дразнить русского медведя». «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», – предупреждает Семпа.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Советник Госдепа предложил способ решения конфликта на Украине
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Проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису, заявил политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости».
При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы.
«Русские – крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой», – добавил он.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
«Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии», – резюмировал Люттвак.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России
Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.
«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.
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В России спрогнозировали реакцию НАТО в случае военного конфликта с Польшей
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Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, выразил мнение политолог Андрей Суздальцев.
В качестве примера он привел Фолклендскую войну (2 апреля – 14 июня 1982 года) – вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией. На тот момент Соединенное Королевство было членом Североатлантического альянса, однако участвовало в конфликте самостоятельно, передает РИА «Новости».
«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши – возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», – высказался Суздальцев в беседе с «Украиной.ру».
По его мнению, Варшава может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку войск НАТО. «Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», – пояснил политолог.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе
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Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США, передает РИА «Новости».
«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», – написал Игнатиус.
В итоге на этой неделе европейским лидерам «вроде удалось взять себя в руки» и ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.
Накануне стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, в четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России
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Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.
По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.
Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.
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В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
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«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
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Подсчитан ущерб Германии от ответных санкций России
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
Издание пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным газеты, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро, передает ТАСС.
По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб. м газа в день, что будет стоить около 3,5 млрд евро в год, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Запорожцы решили вступить во Всероссийское казачье общество
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Казаки Запорожской области ведут переговоры по вступлению в состав Всероссийского казачьего общества, сообщил атаман региона Сергей Юрченко.
«Казаки Запорожской области выходят с инициативой, сейчас прорабатывается этот вопрос в каждом городе, каждом районе, о вхождении во Всероссийское казачье общество. Мы уже ведем переговоры с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, консультируемся с депутатом Госдумы России Виктором Водолацким по этому вопросу. Конечно, мы будем в ближайшее время проводить Казачий Большой круг. Мы всегда принимали участие в казачьих мероприятиях на Дону, на Кубани, в Москве, других территориях казачьих войск. ‹...› И, конечно, сейчас стремимся к тому, чтобы быть большой крепкой дружной семьей казаков России», – сказал он в интервью ТАСС.
Юрченко отметил, что казачество очень развито в Запорожской области. По его словам, во всех городах и районах есть сформированные казачьи организации. Он также указал на то, что с самого начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса их казачество активно оказывают содействия в охране общественного порядка, а также в решении гуманитарных и социальных вопросов.
«Мы при вхождении во Всероссийское казачье общество логическую цепочку подтвердим, что казачество – это не просто общественная организация, а именно одни из тех людей, кто становится на помощь государству, охрану общественного порядка, занимается молодежью так, как сделано в России. И казаки Запорожской области такое направление поддерживают», – добавил атаман.
Он отметил, что главная цель казачьего общества должна быть направлена на воспитание молодежи.
«Мы заинтересованы в том, чтобы в Запорожской области были созданы кадетские классы, кадетские казачьи корпуса. Мы должны молодежь, которая одурманена западными ценностями, псевдопатриотическими лозунгами, мы должны вывести ее из этого состояния, показать патриотическое направление движения. Это очень нужно вот именно сейчас», – заключил Юрченко.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области.
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Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль Ильичевку в 15 км от Славянска
Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободили и установили полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 5 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку (укр. Озерное – прим. ВЗГЛЯД) в Краснолиманском районе», – отметили в штабе, передает «Донецкое агентство новостей».
В ведомстве добавили, что сейчас идут бои за Святогорск.
Накануне в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что войска ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое.
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