Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.7 комментариев
Минюст предложил ввести уголовное наказание за приготовление еды на Вечном огне
Министерство юстиции России предложило установить уголовную ответственность за осквернение памятников ВОВ, включая приготовление пищи на Вечном огне.
Министерство юстиции России предложило внести поправки в Уголовный кодекс. Эти изменения предполагают уголовную ответственность за акты осквернения памятников, посвященных памяти погибших при защите Отечества, включая приготовление пищи на Вечном огне, передает ТАСС.
Согласно пояснительной записке, в законопроекте предлагается восполнить имеющийся пробел в уголовном праве, установив ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений. Это будет отражено в новой статье 243.4 УК РФ.
Предусматривается наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей и лишения свободы на срок до трех лет для нарушителей. Такое предложение уже одобрено основными правоохранительными и контрольными органами, включая МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет России.
Ранее житель дагестанского Дербента был задержан за приготовление шашлыка на Вечном огне в парке. Кронштадтский районный суд ограничил свободу на два года местному жителю за аналогичное деяние в Кронштадте.