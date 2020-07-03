Вынесен приговор жарившим шашлык на Вечном огне петербуржцам

Кронштадтский районный суд ограничил свободу на два года местному жителю, который пожарил шашлык на Вечном огне в Кронштадте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Поликарпов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктов «а» ч.2 ст.244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений). Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», – передает РИА «Новости» сообщение объединенной пресс-службы судов.

При этом виновник раскаялся в содеянном.

Кроме того, по информации суда, две девушки, которые тоже принимали участие в жарке шашлыка на Вечном огне, оштрафованы судом на 15 тыс. рублей каждая.

Напомним, в конце мая ночью к мемориалу подъехала машина Skoda Octavia, из которой вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника Вечного огня над братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте.