Культ смерти – официальная идеология киевского режима

Украинский блогер ради «хайпа» решил стать каннибалом. Он заявил, что будет пожирать плоть мертвых русских «оккупантов». В поисках подходящего трупа придурок отправился в Гостомель. Нашел сожженный танк и из груды железа выковырял фрагмент кости сгоревшего танкиста с остатками мышечной ткани. «Приготовил» себе блюдо из человечины и съел. Всё подробно задокументировал, снял на видео и выложил в свой блог. Правда, танк оказался украинским Т-64, а значит, блогер употребил разложившиеся останки украинского танкиста. Хотел поиграть в яростного людоеда-берсерка, рвущего зубами врагов, а оказался падальщиком. И так у них всё.

Когда американская «Церковь Сатаны» начала сбор средств в помощь «защитникам Украины», это казалось забавным казусом. Но так ли это смешно? И так ли далека современная Украина от официального признания сатанизма государственной идеологией?

Внимательное рассмотрение идейных основ «Правого сектора*», полка «Азов», батальона «Айдар» и прочих запрещенных в России нацистских формирований обнаруживает, что всё это не про политику и даже не про экстремизм. Украинский бандеровский нацизм – это секта. Тоталитарная деструктивная секта. Вот где собака зарыта. И символика, и полузашифрованная догматика азовщины и бандеровщины – это не только национализм, расизм, милитаризм, но и состряпанный из архаики и постмодернизма неоязыческий культ.

Для многих неофитов-азовцев, как мы видим по их собственным материалам в соцсетях, осквернение христианских святынь, расстрел икон и прочее является как бы актом инициации и аффирмации в качестве сектанта. Нацисты регулярно нападают на храмы Православной церкви, избивают священников, грабят церковную кассу и прихожан. Не только по политическим причинам: православные отказались подчиниться «униатам» и раскольникам из так называемого Киевского патриархата. Но и по «эзотерическим» основаниям: сатанисты подтверждают свою ненависть к Христу и свою готовность служить дьяволу.

Вообще, «язычество» – это не очень корректный и заведомо дискриминирующий термин, которым новые, монотеистические религии (христианство, ислам) обозначали своих противников – традиционные и народные культы. На самом деле нет ничего плохого в том, что наши предки поклонялись тем или иным своим народным богам. И если кто-то и сейчас искренне продолжает верить в Перуна и Вотана, то, наверное, в этом нет ничего опасного и странного (другое дело, насколько эта вера может быть действительно искренней). Однако то, что называют «неоязычеством» – это не древняя вера. Неоязычество не имеет связи с народной культурой, фольклором, обычаями и традицией. Это новоизобретенные секты, в которых книжные сведения о языческих богах смешаны с современными психотехниками, употреблением наркотиков, политическими концепциями, половыми и кулинарными извращениями и с черт знает, чем еще. Важно то, что неоязычество не является самостоятельной конфессией (как, например, индийские вероучения, спокойно существующие тысячелетиями до, без и вне всякой связи с христианством), а основано на противопоставлении христианству, и «боги», которых почитают сектанты, вполне сознательно понимаются ими как антихрист.

Гитлер, труды которого изучают и которому поклоняются многие современные неонацисты (они же зачастую и неоязычники) – для них уже не реальный исторический персонаж, а сакральный божок (или ипостась сатаны). И Бандера превращается в такой же сектантский символ. И сами бандеровцы после того, как бывают убиты, становятся объектом поклонения.

Украина, наверное, единственный в современном мире случай, когда целая страна оказалась во власти неоязыческого деструктивного культа. На обложке у них клоун-президент, какая-то там «Верховная рада», а внутри правят махровые сектанты и сатанисты. Коуч-сатанист Арестович вполне официально, как «советник президента», вещает на всю страну и на весь мир, представляя позицию украинского руководства. Всё украинское общество тяжело больно. Оно заражено не только национализмом, но и сектантством, и сатанизмом.

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Рамзан Кадыров был прав, когда заявил о необходимости «дешайтанизации» Украины. С антропологической точки зрения «религию» киевского режима можно определить как «культ смерти». Это почитание тлена, разложения, распада, мертвечины и трупов. Здесь их «небесная сотня», превозношение исторических поражений и пораженцев, гибели, которая или уже, или еще нет, но вот-вот, скоро. Гимн: «ще не вмерла Украина» («еще не умерла Украина» – впрочем, калька с польского). В этом культе еще живые «азовцы» уже принесены в жертву будущей легенде: герои украинского сопротивления, словно древние боги-титаны, погибают в подземельях с красивым именем «Азовсталь». Стальные титаны. Непоколебимые. Безупречные и бесстрашные. Уходят под землю, как в бессмертие. На встречу с Бандерой. Была «небесная сотня», а будет «подземный полк».

«Азовцы» верещат в эфире: мы еще живы, обменяйте нас на пленных, пустите нас в Турцию, спасите нас! А Киев, сделав суровое и скорбное выражение лица, отвечает: вы все герои (подразумевается, что мертвые)! Не мешайте нам сочинять про вас сказку. У нас уже скульпторы лепят вам (посмертные) изваяния, Вакарчук пишет песню, а полуботы в отделе специальных операций креативят коллажи и мемчики.

Культ смерти является темной, инфернальной стороной культа предков. Поклонение предкам – важная часть любой народной традиции. Однако у здоровых людей культ предков светлый, добрый. В каждой нормальной семье хранят фотографии своих отцов, матерей, дедов и бабушек. Выходят на шествие «Бессмертного полка». Чтят героев-предков, которые защитили нашу жизнь и свободу. Мы верим, сознательно или нет, в то, что наши предки присматривают за нами, заботятся, помогают мудростью и любовью. Этой вере многие тысячи лет и никакой научно-технический прогресс не в силах ее отменить. Частью светлого культа предков в СССР и России всегда было почитание мест воинской славы, полководцев и павших солдат. Павших ради жизни. Христос ведь тоже «смертью смерть поправ».

В дьявольском культе смерти гибель сама по себе является поклоняемой ценностью. Почитаются убийцы, сатанисты и Гитлер. Практикуются странные вещи вроде ритуального каннибализма. Так что блогер, который жевал на видеокамеру кусок обгоревшего и полусгнившего человеческого трупа – это не просто единичный больной извращенец. Он всего лишь правильно понял и последовательно осуществил идейные волны, идущие от Зеленского, Арестовича, главаря секты «Азов» Билецкого и всей сатанинской киевской пропаганды. Культ смерти – официальная идеология киевского режима. Ритуальный каннибализм – неизбежный спутник культа смерти. Это антропологический факт. Ну а памятники светлого культа предков – статуи полководцев, памятные доски красноармейцев – конечно, интуитивно воспринимаются сектантами культа смерти как самые главные символические враги.

Я всё это, наверное, невнятно изобразил. После нашей победы антропологи, культурологи, религиоведы и другие ученые обязательно изучат феномен украинского нацизма как тоталитарной деструктивной неоязыческой секты и напишут об этом хорошие, понятные монографии. А пока так. Главное сейчас – победить.