Культ смерти – официальная идеология киевского режима

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4 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ Вениамин Демидецкий/ТАСС
Молдавия решила дождаться заявления Газпрома по поводу просрочки республикой долговых обязательств по газу. При этом сам Газпром продолжает поставлять топливо в страну. Почему российская компания до сих пор не прекратила энергоснабжение республики и как принудить Кишинев к соблюдению условий контрактов? Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Российскую нефть ждут глобальные перемены

Европа считает, что может найти замену российской нефти Егор Алеев/ТАСС
Сбылось одно из самых заветных мечтаний русофобов всего мира – Евросоюз объявил об отказе от закупок российской нефти. Как удалось переубедить противников этого крайне рискованного для ЕС решения, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Культ смерти – официальная идеология киевского режима

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Украина, наверное, единственный в современном мире случай, когда целая страна оказалась во власти неоязыческого деструктивного культа. Всё украинское общество тяжело больно. Оно заражено не только национализмом, но и сектантством, и сатанизмом. Подробности...

Почему из администрации США бегут сотрудники

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ставка администрации Байдена на агрессивную внешнюю политику обернулась оглушительным провалом, не сулящим Демпартии ничего хорошего ни в ближней, ни даже в среднесрочной перспективе. Подробности...

Не уезжайте – и не прогоняйте

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Самая жуткая страна в мире

Обсуждение: 7 комментариев

Херсон не вернется в состав Украины

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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Культ смерти – официальная идеология киевского режима

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		4 мая 2022, 12:06

    Украинский блогер ради «хайпа» решил стать каннибалом. Он заявил, что будет пожирать плоть мертвых русских «оккупантов». В поисках подходящего трупа придурок отправился в Гостомель. Нашел сожженный танк и из груды железа выковырял фрагмент кости сгоревшего танкиста с остатками мышечной ткани. «Приготовил» себе блюдо из человечины и съел. Всё подробно задокументировал, снял на видео и выложил в свой блог. Правда, танк оказался украинским Т-64, а значит, блогер употребил разложившиеся останки украинского танкиста. Хотел поиграть в яростного людоеда-берсерка, рвущего зубами врагов, а оказался падальщиком. И так у них всё.    

    Когда американская «Церковь Сатаны» начала сбор средств в помощь «защитникам Украины», это казалось забавным казусом. Но так ли это смешно? И так ли далека современная Украина от официального признания сатанизма государственной идеологией?

    Внимательное рассмотрение идейных основ «Правого сектора*», полка «Азов», батальона «Айдар» и прочих запрещенных в России нацистских формирований обнаруживает, что всё это не про политику и даже не про экстремизм. Украинский бандеровский нацизм – это секта. Тоталитарная деструктивная секта. Вот где собака зарыта. И символика, и полузашифрованная догматика азовщины и бандеровщины – это не только национализм, расизм, милитаризм, но и состряпанный из архаики и постмодернизма неоязыческий культ.

    Для многих неофитов-азовцев, как мы видим по их собственным материалам в соцсетях, осквернение христианских святынь, расстрел икон и прочее является как бы актом инициации и аффирмации в качестве сектанта. Нацисты регулярно нападают на храмы Православной церкви, избивают священников, грабят церковную кассу и прихожан. Не только по политическим причинам: православные отказались подчиниться «униатам» и раскольникам из так называемого Киевского патриархата. Но и по «эзотерическим» основаниям: сатанисты подтверждают свою ненависть к Христу и свою готовность служить дьяволу.

    Вообще, «язычество» – это не очень корректный и заведомо дискриминирующий термин, которым новые, монотеистические религии (христианство, ислам) обозначали своих противников – традиционные и народные культы. На самом деле нет ничего плохого в том, что наши предки поклонялись тем или иным своим народным богам. И если кто-то и сейчас искренне продолжает верить в Перуна и Вотана, то, наверное, в этом нет ничего опасного и странного (другое дело, насколько эта вера может быть действительно искренней). Однако то, что называют «неоязычеством» – это не древняя вера. Неоязычество не имеет связи с народной культурой, фольклором, обычаями и традицией. Это новоизобретенные секты, в которых книжные сведения о языческих богах смешаны с современными психотехниками, употреблением наркотиков, политическими концепциями, половыми и кулинарными извращениями и с черт знает, чем еще. Важно то, что неоязычество не является самостоятельной конфессией (как, например, индийские вероучения, спокойно существующие тысячелетиями до, без и вне всякой связи с христианством), а основано на противопоставлении христианству, и «боги», которых почитают сектанты, вполне сознательно понимаются ими как антихрист.

    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Гитлер, труды которого изучают и которому поклоняются многие современные неонацисты (они же зачастую и неоязычники) – для них уже не реальный исторический персонаж, а сакральный божок (или ипостась сатаны). И Бандера превращается в такой же сектантский символ. И сами бандеровцы после того, как бывают убиты, становятся объектом поклонения.

    Украина, наверное, единственный в современном мире случай, когда целая страна оказалась во власти неоязыческого деструктивного культа. На обложке у них клоун-президент, какая-то там «Верховная рада», а внутри правят махровые сектанты и сатанисты. Коуч-сатанист Арестович вполне официально, как «советник президента», вещает на всю страну и на весь мир, представляя позицию украинского руководства. Всё украинское общество тяжело больно. Оно заражено не только национализмом, но и сектантством, и сатанизмом.

    Рамзан Кадыров был прав, когда заявил о необходимости «дешайтанизации» Украины. С антропологической точки зрения «религию» киевского режима можно определить как «культ смерти». Это почитание тлена, разложения, распада, мертвечины и трупов. Здесь их «небесная сотня», превозношение исторических поражений и пораженцев, гибели, которая или уже, или еще нет, но вот-вот, скоро. Гимн: «ще не вмерла Украина» («еще не умерла Украина» – впрочем, калька с польского). В этом культе еще живые «азовцы» уже принесены в жертву будущей легенде: герои украинского сопротивления, словно древние боги-титаны, погибают в подземельях с красивым именем «Азовсталь». Стальные титаны. Непоколебимые. Безупречные и бесстрашные. Уходят под землю, как в бессмертие. На встречу с Бандерой. Была «небесная сотня», а будет «подземный полк».

    «Азовцы» верещат в эфире: мы еще живы, обменяйте нас на пленных, пустите нас в Турцию, спасите нас! А Киев, сделав суровое и скорбное выражение лица, отвечает: вы все герои (подразумевается, что мертвые)! Не мешайте нам сочинять про вас сказку. У нас уже скульпторы лепят вам (посмертные) изваяния, Вакарчук пишет песню, а полуботы в отделе специальных операций креативят коллажи и мемчики.

    Культ смерти является темной, инфернальной стороной культа предков. Поклонение предкам – важная часть любой народной традиции. Однако у здоровых людей культ предков светлый, добрый. В каждой нормальной семье хранят фотографии своих отцов, матерей, дедов и бабушек. Выходят на шествие «Бессмертного полка». Чтят героев-предков, которые защитили нашу жизнь и свободу. Мы верим, сознательно или нет, в то, что наши предки присматривают за нами, заботятся, помогают мудростью и любовью. Этой вере многие тысячи лет и никакой научно-технический прогресс не в силах ее отменить. Частью светлого культа предков в СССР и России всегда было почитание мест воинской славы, полководцев и павших солдат. Павших ради жизни. Христос ведь тоже «смертью смерть поправ».

    В дьявольском культе смерти гибель сама по себе является поклоняемой ценностью. Почитаются убийцы, сатанисты и Гитлер. Практикуются странные вещи вроде ритуального каннибализма. Так что блогер, который жевал на видеокамеру кусок обгоревшего и полусгнившего человеческого трупа – это не просто единичный больной извращенец. Он всего лишь правильно понял и последовательно осуществил идейные волны, идущие от Зеленского, Арестовича, главаря секты «Азов» Билецкого и всей сатанинской киевской пропаганды. Культ смерти – официальная идеология киевского режима. Ритуальный каннибализм – неизбежный спутник культа смерти. Это антропологический факт. Ну а памятники светлого культа предков – статуи полководцев, памятные доски красноармейцев – конечно, интуитивно воспринимаются сектантами культа смерти как самые главные символические враги.

    Я всё это, наверное, невнятно изобразил. После нашей победы антропологи, культурологи, религиоведы и другие ученые обязательно изучат феномен украинского нацизма как тоталитарной деструктивной неоязыческой секты и напишут об этом хорошие, понятные монографии. А пока так. Главное сейчас – победить.

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