Зеленский мечтает о Бали

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29 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Россия дала Китаю украинский козырь против США

Россия неожиданно оказалась в роли союзника КНР в американо-китайских «ковидных» спорах Владимир Смирнов/ТАСС
Большинство китайцев считают – в интересах Поднебесной поддержать Москву в ходе спецоперации на Украине. Таковы данные соцопроса, проведенного, что любопытно, при участии США. При этом одним из главных доводов, побудивших китайцев выступить на стороне Москвы, стали сообщения об обнаружении биолабораторий США на Украине. Что же так воодушевило китайцев и почему они увидели в этом возможность насолить Америке? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зеленский мечтает о Бали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вопреки американскому давлению, Индонезия приняла решение пригласить на саммит G20 Владимира Путина. Однако Вашингтон требует, чтобы российское присутствие было разбавлено украинским – для того, превратить очередное американское поражение в победу. Подробности...

Патриотизм должен стать технологией

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Мне кажется, самое важное слово сейчас – это слово «Освобождение». Оно описывает то, что происходит с Россией. Но не только. Оно описывает то, что Россия предлагает миру. Подробности...
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Америка отвернулась от Христа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Подробности...
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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

Раздел Украины между Россией и Польшей

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Генерал-губернаторша Украины

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Зеленский мечтает о Бали

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		29 апреля 2022, 09:04

    От конфуза к конфузу – именно так сейчас выглядит для Америки ее усилия по наказанию России за украинские события. Усилия по расколу российского общества не привели к успеху – несмотря на все санкции и внешнее давление рейтинг президента Путина находится на недосягаемом для многих европейских политиков 80-процентном уровне, а более 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине.

    Усилия по обнулению российской экономики тоже не привели к желаемому результату – финансово-экономический блицкриг не получился, доллар продается не по 200, а магазины наполнены продуктами. «Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», – эти слова, наверное, очень непросто дались польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому, одному из главных сторонников тотального российско-западного конфликта.

    С западным единством против России тоже не очень – недавно переизбранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон выступает за продолжение переговоров с Владимиром Путиным, ряд европейских стран согласились на покупку российского газа за рубли, планы по полномасштабным поставкам западного оружия Украине разбиваются о страхи европейских государств и логистические проблемы, а идея о торговом эмбарго против РФ не нашли консенсуса в Европе. Наконец, Вашингтону никак не удается реализовать планы по глобальной изоляции России – или хотя бы как-то продемонстрировать эту изоляцию. Большинство государств мира продолжает сотрудничать с Москвой, вести с ней переговоры, заключать торговые сделки – в том числе те, которые снижают значимость западных санкций. По сути, изоляция ограничивается лишь коллективным Западом – США, Канадой, Японией, Австралией и Европой.

    Именно поэтому Америке было так важно одержать над Россией дипломатическую победу на полях саммита G-20 (Большой Двадцатки), который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года. Вашингтон поставил себе задачу исключить Россию из G20.

    Минус один?

    Напомним, что Большая Двадцатка, в отличие от Большой Семерки, действительно подходит под определение «общемировая организация», поскольку включает в себя не только страны коллективного Запада, но и ведущие незападные экономики, и поэтому исключение действительно можно было «продать» как доказательство глобальной изоляции Москвы.

    Проблема в том, что процедуры исключения не существует, а принятие консенсусного решения об этом среди остальных 19 участников невозможно (все, кроме союзников США, выступят против). Именно поэтому Вашингтон сосредоточил все свое дипломатическое искусство на стране-хозяйке саммита – Индонезии. Ведь именно она рассылает приглашения участникам, и Джакарта имела полное право не послать это приглашение Владимиру Путину.

    Фото: DPA/TASS

    В ход шли различные методы – от уговоров и истерик до угроз западных стран бойкотировать саммит в случае, если на нем появится российский президент. Однако индонезийские власти в итоге давление выдержали и Россию позвали. Решение вполне логичное. Во-первых, потому, что для Индонезии – одной из ведущих стран Юго-Восточной Азии – саммит имеет важнейшее репутационное значение. И поддаться на давление США – значит, получить репутацию страны-болонки, а также государства, которое обнулило всю значимость G20 как потенциального «совета директоров» многополярного мира. Во-вторых, если будет создан прецедент по исключению страны исходя из американских хотелок, то не исключено, что вслед за Россией США потребуют исключения из G20 того же Китая – своего второго противника. И дальше по списку. Как известно, если не знаешь, как поступить – поступай по правилам. И по правилам Индонезия разослала приглашения всем странам-членам G20, включая Россию.

    Пусть будет?

    Однако помимо стран-участниц G20 страна-хозяйка имеет право приглашать и другие страны. И вот президент Украины Владимир Зеленский написал о телефонном разговоре с индонезийским президентом и дал понять, что в ходе этого разговора тоже получил приглашение на Бали. При этом сам индонезийский президент об этом приглашении ни слова не сказал.

    Этому может быть три объяснения. Первое – Зеленский банально соврал в надежде поднять свой статус. До ноября еще далеко, а ему необходимы перемоги здесь и сейчас. Второе – это заявление Зеленского было согласовано с США и является частью общей кампании по оказанию давления на Индонезию, дабы Украину тоже позвали. Третий вариант – это заявление Зеленского было согласовано с США и Индонезией, и стало своего рода компромиссом между Джакартой и Вашингтоном.

    Дело в том, что США подстелили соломку. «Если это не получится сделать (исключить присутствие Путина на саммите – прим. авт.), если Индонезия и другие не согласятся, то тогда, на мой взгляд, мы должны попросить обеспечить возможность присутствия на встрече и Владимира Зеленского … в роли наблюдателя», – заявлял Байден. И не исключено, что Вашингтон сделал вид, что он готов принять присутствие Путина на Бали и даже не организовывать бойкот саммита в случае, если российское присутствие будет разбавлено украинским.

    При этом в Джакарте – как и в других столицах – прекрасно понимают, что Вашингтон пытается устроить новую провокацию. Американцы надеются, что либо Владимир Зеленский на саммите устроит шоу в духе украинских клоунов и их перфомансов в европейских столицах, либо Владимир Путин в ожидании этого перфоманса просто откажется от сомнительной чести быть участником этого шоу и сам не поедет на G20. Тем самым дав США возможность сказать о дипломатической изоляции России. Однако оснований воспрепятствовать присутствию Украины у Индонезии нет, поэтому Джакарта могла тут тоже поступить по правилам – раз уважаемые люди просят Украину, пусть будет.

    Проблема для американцев в том, что до ноября еще почти полгода. За эти шесть месяцев ситуация на Украине может измениться таким образом, что вопрос о присутствии Зеленского на саммите отпадет сам собой, тогда как Владимир Путин будет там самым желанным гостем. Ведь все любят победителей.

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