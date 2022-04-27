Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20

Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, поблагодарив его за приглашение на саммит «Большой двадцатки» (G20).

«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение на саммит G20», – приводит его сообщение РИА «Новости».

Индонезия в текущем году является председателем в «Группе двадцати».

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.

В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).

Позже Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

Накануне министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.