Китай раскритиковал идею исключить Россию из G20

Россия является важным участником Группы двадцати (G20), ни одна из стран – участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«G20 является важной площадкой международного экономического сотрудничества. Россия является ее важным участником. Ни один из участников не имеет права лишать других этого статуса», – передает ТАСС слова дипломата.

Ван Вэньбинь отметил, что в настоящее время мировая экономика находится на ключевом этапе восстановления от негативных последствий пандемии, поэтому на этом фоне государства G20 несут на себе особую ответственность за поддержание экономического роста.

По его словам, Китай и Украина поддерживают консультации о контактах на высшем уровне.

«В настоящее время Китай поддерживает контакты с соответствующей стороной по ситуации на Украине», – сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что телефонный разговор между главами двух государств может состояться в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.

Министр развития и технологий Польши Петр Новак сообщал, что польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос об участии России в G20 должны решать все страны-члены этой организации, а не по отдельности.