Террористы Зеленского взрывают мосты в нашем тылу

Пока в русском сегменте «Телеграма» не умолкают дискуссии о том, надо ли взрывать мосты для обрушения логистики боевиков ВСУ, террористы ССО режима Зеленского сами взрывают мосты... в нашем тылу. И философскими вопросами «а надо ли» не задаются. Видя железнодорожный мост в нашем тылу и понимая, как мы можем его использовать, диверсанты Зеленского его взрывают, даже если он и не используется.

Так вышло и с железнодорожным мостом в Акимовке Мелитопольского района, который по назначению не использовался с самого начала специальной военной операции. О том, что мост длительное время не использовался, говорят ржавые рельсы – когда по рельсам регулярно ходят поезда, их рабочая поверхность чистая и блестящая. На видео мы видим именно ржавые рельсы.

Мост был взорван накануне возобновления эксплуатации военно-гражданской администрацией для подвоза продуктов питания и топлива из Крыма по железной дороге – чтобы снизить цены и облегчить аграриям проведение посевной. Но террористы Зеленского делают всё, чтобы не допустить улучшения жизни простых людей и для срыва посевной. Их лозунг: «Чем хуже – тем лучше!»

Также целью взрыва моста является информационная составляющая. Этот теракт нужен шайке наркоманов и нацистов, чтобы в телеэфире и интернете заявить об очередной «пэрэмоге» на фоне разгрома и блокады нацистов на заводе «Азовсталь» и намечающегося в Донбассе котла для ВСУ, который по своим масштабам минимум в пять раз больше мариупольского. Для подрыва железнодорожного моста диверсанты использовали около 100 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Такое количество взрывчатки не провезешь просто так через блокпосты, поэтому можно смело утверждать, что она была заготовлена заранее и находилась в одном из тысяч схронов, которые СБУ и ГУР МО создавали на протяжении восьми лет в ожидании похожего сценария. Взрывное устройство было приведено в действие звонком по мобильному телефону. Исходя из логики многолетней подготовки западными инструкторами террористов СБУ, ГУР МО и ССО режима Порошенко – Зеленского к партизанской войне на освобожденной территории, можно предположить, что вблизи каждого стратегически важного объекта (а любой мост на магистральной железной дороге стратегически важен) могут быть спрятаны запасы взрывчатых веществ и средств детонации, достаточные для гарантированного выведения объекта из строя.

На основании такой вводной можно приступать к поискам схронов вблизи подобных объектов на освобожденной территории, а также регулярно проводить осмотры объектов на предмет минирования. К моменту взрыва диверсионная группа успела уйти – значит, мост оставался заминированным какое-то время и при своевременном обнаружении взрывчатых веществ и инициирующих средств, мог быть разминирован и сохранен в исправном состоянии.

К счастью, разрушения не слишком велики и как рассказали мне специалисты, побывавшие на месте взрыва и занимающиеся данным вопросом, мост может быть восстановлен в течение нескольких дней. А вот мосты в Галиции и Карпатах необходимо уничтожить безотлагательно – только теперь уже нам. Демилитаризация и денацификация должны быть проведены до конца на всем постукраинском пространстве!

Источник: блог Владимира Рогова