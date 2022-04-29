Террористы Зеленского взрывают мосты в нашем тылу

Взгляд
29 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
Разделы

Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина разоружает США и Европу

На фото: комплексы ПЗРК, десятки тысяч которых отправлены Западом на Украину Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Западные страны продолжают заваливать Украину оружием и делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Что это означает для спецоперации на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Террористы Зеленского взрывают мосты в нашем тылу

Владимир Рогов
Владимир Рогов, член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
Железнодорожный мост под Мелитополем был взорван накануне возобновления подвоза продуктов питания и топлива из Крыма по железной дороге – чтобы снизить цены и облегчить аграриям проведение посевной. Но власти Украины делают всё, чтобы не допустить улучшения жизни простых людей. Подробности...

Где все эти хваленые маркетологи?

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мы говорим сейчас не о региональных и не городских брендах, которые надо формировать и продвигать. А о супербрендах, которые так или иначе возникнут на месте выбывших по политическим причинам. Кому эта задача по плечу? Подробности...

Зеленский мечтает о Бали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вопреки американскому давлению, Индонезия приняла решение пригласить на саммит G20 Владимира Путина. Однако Вашингтон требует, чтобы российское присутствие было разбавлено украинским – для того, чтобы превратить очередное американское поражение в победу. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

Раздел Украины между Россией и Польшей

Обсуждение: 7 комментариев

Генерал-губернаторша Украины

Перейти в раздел…

Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
Подробности...

Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых
    Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии Популярность Шольца в Германии рекордно упала Европа начала перераспределять потоки газа из России
    Отделение погрануправления ФСБ в Брянской области обстреляли со стороны Украины Летчик Ярошенко рассказал о пытках в Либерии Названо число поставленных Польшей Украине танков и БМП Захарова осудила травлю группы «Би-2»
    В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески Токаев заявил об опасности «языковых патрулей» в Казахстане Стало известно о предложении Россией «двойной» схемы платежей за экспорт Индии Американские туристы со снарядом спровоцировали панику в аэропорту Тель-Авива (видео)

    Главная тема


    Украина разоружает США и Европу

    мифы Зеленского


    В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»

    евро за газ


    В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»

    общественное мнение


    Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине

    Видео

    Соломоновы острова


    Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

    спецоперация на украине


    Для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр

    бывший ссср


    Грузия возмутилась призывам Украины к войне с Россией

    противовоздушная оборона


    Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников

    Галиция и Волынь


    Варшава встала в очередь на раздел Украины

    самодостаточная страна


    Евгений Фатеев: Россияне могут позволить себе расточительность

    гармоничная экономика


    Олег Степанов: На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

    поющая в Донбассе


    Дмитрий Грунюшкин: Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

    на ваш взгляд


    Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
    Владимир Рогов

    Террористы Зеленского взрывают мосты в нашем тылу

    Владимир Рогов
    член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
    		29 апреля 2022, 13:54

    Пока в русском сегменте «Телеграма» не умолкают дискуссии о том, надо ли взрывать мосты для обрушения логистики боевиков ВСУ, террористы ССО режима Зеленского сами взрывают мосты... в нашем тылу. И философскими вопросами «а надо ли» не задаются. Видя железнодорожный мост в нашем тылу и понимая, как мы можем его использовать, диверсанты Зеленского его взрывают, даже если он и не используется.

    Так вышло и с железнодорожным мостом в Акимовке Мелитопольского района, который по назначению не использовался с самого начала специальной военной операции. О том, что мост длительное время не использовался, говорят ржавые рельсы – когда по рельсам регулярно ходят поезда, их рабочая поверхность чистая и блестящая. На видео мы видим именно ржавые рельсы.

    Мост был взорван накануне возобновления эксплуатации военно-гражданской администрацией для подвоза продуктов питания и топлива из Крыма по железной дороге – чтобы снизить цены и облегчить аграриям проведение посевной. Но террористы Зеленского делают всё, чтобы не допустить улучшения жизни простых людей и для срыва посевной. Их лозунг: «Чем хуже – тем лучше!»

    Также целью взрыва моста является информационная составляющая. Этот теракт нужен шайке наркоманов и нацистов, чтобы в телеэфире и интернете заявить об очередной «пэрэмоге» на фоне разгрома и блокады нацистов на заводе «Азовсталь» и намечающегося в Донбассе котла для ВСУ, который по своим масштабам минимум в пять раз больше мариупольского. Для подрыва железнодорожного моста диверсанты использовали около 100 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

    Такое количество взрывчатки не провезешь просто так через блокпосты, поэтому можно смело утверждать, что она была заготовлена заранее и находилась в одном из тысяч схронов, которые СБУ и ГУР МО создавали на протяжении восьми лет в ожидании похожего сценария. Взрывное устройство было приведено в действие звонком по мобильному телефону. Исходя из логики многолетней подготовки западными инструкторами террористов СБУ, ГУР МО и ССО режима Порошенко – Зеленского к партизанской войне на освобожденной территории, можно предположить, что вблизи каждого стратегически важного объекта (а любой мост на магистральной железной дороге стратегически важен) могут быть спрятаны запасы взрывчатых веществ и средств детонации, достаточные для гарантированного выведения объекта из строя.

    Фото: sof.mil.gov.ua

    На основании такой вводной можно приступать к поискам схронов вблизи подобных объектов на освобожденной территории, а также регулярно проводить осмотры объектов на предмет минирования. К моменту взрыва диверсионная группа успела уйти – значит, мост оставался заминированным какое-то время и при своевременном обнаружении взрывчатых веществ и инициирующих средств, мог быть разминирован и сохранен в исправном состоянии.

    К счастью, разрушения не слишком велики и как рассказали мне специалисты, побывавшие на месте взрыва и занимающиеся данным вопросом, мост может быть восстановлен в течение нескольких дней. А вот мосты в Галиции и Карпатах необходимо уничтожить безотлагательно – только теперь уже нам. Демилитаризация и денацификация должны быть проведены до конца на всем постукраинском пространстве!

    Источник: блог Владимира Рогова


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •