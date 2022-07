Польша ищет разные пути подчинения Украины Зеленского могут свергнуть уже осенью Сергей Миркин

журналист, Донецк 18 июля 2022, 12:02 Большинство аналитиков сходятся во мнении, что уже этой осенью Украину ждет жестокий политический кризис. Предпосылок к этому более чем достаточно. Украинской экономики фактически не существует Украинская экономика сейчас по факту не работает, соответственно, украинское государство существует только благодаря финансовой подпитке Запада. Причем аппетиты Киева все время растут. Если еще месяц назад Украина просила 5 млрд долларов в месяц для поддержания финансовой стабильности, то теперь, по словам советника Зеленского Олега Устенко, стране требуется девять миллиардов. По информации издания Financial Times, Минфин США предупредил, что печатание гривны, проводимое Киевом для поддержки госфинансов, может со временем подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги. То есть американцы говорят, что если украинская валюта серьезно обесценится, к чему все и идет, то киевский режим уже не сможет выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать другие расходы, в том числе и военные, потому что гривны превратятся в бумажки. Уже сейчас украинское государство не справляется со своими социальными обязательствами. Например, студентам Киевского национального университета выплатят только 29% от суммы положенных стипендий. Украинские СМИ пишут, что на сокращение зарплат жалуются также работники железных дорог и медики. Получать деньги, размещая облигации, украинской власти становится все сложней. А коллективный Запад не спешит финансировать майданный режим. Так, итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что глава Минфина Германии Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии выделять Украине помощь в размере девяти миллиардов евро за счет общего европейского бюджета. На данный момент Берлин одобрил только первый транш в один миллиард, который должен поступить до конца июля. Проблемы и у самого ЕС Агентство Bloomberg объясняет нежелание стран ЕС давать девять миллиардов Украине тем, что сам Евросоюз столкнулся с серьезными экономическими проблемами, а в перспективе они могут усугубиться. Энергетический кризис, который уже осенью может набрать обороты, способен ударить как по простым гражданам, так и по промышленности. Евро обесценивается, что сказывается на покупательской способности населения. Часть немецких фермеров присоединились к протестам своих голландских коллег. На фоне этого ЕС в целом и Германии в частности есть на что тратить деньги, кроме помощи Украине. И, конечно, Берлин не хочет увеличивать общеевропейский долг, так как львиную его долю придется выплачивать ФРГ как самой богатой стране. Кроме экономических трудностей, в ЕС назревает и политический кризис. The Wall Street Journal, комментируя отставку премьера Италии Марио Драги, приходит к выводу, что европейские правительства находятся под угрозой отставки из-за роста инфляции и прочих экономических проблем. Если внутренние проблемы ЕС будут усугубляться, то странам Евросоюза станет просто не до Украины. И сомнительно, что США возьмут Киев на свое полное содержание. Тем более, что у Вашингтона, мягко говоря, тоже не все гладко в экономике. На эту тему Хлеб нынче дорог Еще один фактор, который может привести к политическому кризису на Украине – дефицит зерна. Украинские Telegram-каналы бьют тревогу из-за того, что Запад массово вывозит зерно с Украины, а майданная власть ему в этом способствует. Госрезервы опустошены, а если зерно и есть, то оно уже не годится к употреблению. Кроме того, по причине боевых действий неизвестно, сколько зерна Украина соберет в этом году. Дефицит такого стратегического продукта, как зерно, приведет к голоду и, возможно, к гиперинфляции, что, в свою очередь, породит народные бунты. Военные поражения и ужесточение мобилизации Майданные политики постоянно убеждают свой электорат, что скоро Украина победит Россию. Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times обещал скорое наступление ВСУ на юге и создание на Украине миллионной армии. Однако уже в интервью Би-би-си он сказал, что такого не говорил, а его неправильно поняли. Реальность совсем другая: войскам России и Донбасса удается освобождать город за городом, поселок за поселком. Каждое новое поражение ВСУ будет подрывать веру граждан Украины в Зеленского и его команду. Майданному режиму понадобится новое «пушечное мясо», поэтому мобилизация будет набирать обороты. А чем меньше люди будут верить Зеленскому, тем активнее они будут ей сопротивляться. Мобилизация будет бить по рейтингу власти. Пропаганда работает все хуже Неспособность украинского государства выполнять свои обязательства и резкое обесценивание гривны, поражения на фронте приведут к тому, что граждане перестанут верить ЗЕ-пропаганде. Сейчас Зеленский и его приближенные на Украине выстроили фейковое информационное поле, благодаря которому граждане страны живут, как в зазеркалье. Они верят, что Украину поддерживает весь мир, что Россия скоро будет повержена и развалится. Однако чем голодней и холодней будет людям, тем меньше веры станет пропаганде. Реальность будет создавать трещины в зазеркалье, пока оно не исчезнет совсем. Военные против политиков Военные неудачи будут усиливать противостояние между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а говоря более широко, между политиками и военными. Казалось, ЗЕ-команде надо найти подходящий повод и уволить Залужного. Но не все так просто, поскольку его поддерживают американцы, им ближе более рациональный подход к боевым действиям генерала, чем истеричный подход Зеленского. Для последнего не важно, что происходит в действительности, главное – устроить хорошее шоу. Зеленского поддерживают британцы, это отчасти нивелирует влияние Вашингтона. Но будет ли Лондон оказывать ему помощь в противостоянии с военными после ухода Бориса Джонсона, большой вопрос. Также отставка Залужного, тем более, если она будет сопровождаться скандалом, сильно ударит по зазеркалью, а это ЗЕ-команде не нужно. Но если к осени кризис усилится, то президенту придется отстранить, а, возможно, и арестовать Залужного. Или генералу надо будет свергнуть Зеленского. Если он, конечно, получит на это добро от американцев. Нехорошие звоночки для ЗЕ-команды уже звучат. Американская конгрессвумен Виктория Спартц обвинила главу офиса главы государства Андрея Ермака в том, что тот агент Кремля. Западные СМИ пишут, что немалая часть оружия, поставляемого Украине, уходит на черный рынок. И в случае дальнейших провалов Зеленского как в военной, так и в управленческой сферах, Вашингтон может решить передать власть на Украине в руки военных. Те встанут у руля страны под лозунгом спасения державы. Военные перевороты – это один из излюбленных инструментов США в отношении стран, которые Вашингтон относит к третьему миру. Олигархи бегут Уход с Украины группы олигарха Рината Ахметова – плохой знак для Зеленского. Ахметов отказался от своих медиаактивов. Медиа всегда были оружием крупных бизнесменов в украинских реалиях для защиты бизнес-интересов. Кроме того, вероятно, он будет реализовывать весь бизнес на Украине – если, конечно, сможет. Украина сейчас, мягко говоря, не самое очевидное место для инвестиций. Ахметов из тех людей, которые своего не упустят, а если он избавляется от собственности на Украине – значит, в будущее Украины как государства он не верит. Если его примеру последуют остальные украинские олигархи (а информации об этом довольно много) – это будет напоминать бегство крыс с тонущего корабля. В общем, немало предпосылок к тому, что уже осенью Украина войдет в режим очередного условного Майдана, из которого вряд ли сможет выйти.