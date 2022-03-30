Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

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30 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...

Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...
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В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Павел Данилин

    Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

    Павел Данилин
    политолог
    		30 марта 2022, 19:31

    Россия и ее президент с самого начала проявляют верх адекватности и конструктивного подхода. Пока киевский кровавый клоун Зеленский, подначиваемый западными политиками (Борис Джонсон: «Украинцы будут воевать до последней капли крови»), заявляет о войне до последнего украинца, российская сторона четко ставит и выполняет цели операции – мирная Украина: упразднение военного потенциала и инфраструктуры Украины, обеспечение нейтрального, внеблокового статуса, решение о статусе всего Донбасса, прекращение деятельности нацистских образований.

    «Война до последнего (украинца/капли крови/русского)», война без конца и победы – это взгляд, навязываемый Западом. Это саморазрушительный бред западных политиков о новой мировой войне. Об этом все время заявляли как раз Байден и Джонсон, подначивая Зеленского. Именно для этого они шлют на Украину оружие и наемников.

    Те, кто считает, что это война за территорию, за уничтожение страны, для того чтобы «дойти до Львова» и «всем показать», – настоящие враги русского народа. По обе стороны границы.

    Россия никогда не собиралась оккупировать Украину и тем более устанавливать там свой режим. Наполеон I говорил: «Штыком можно делать все, но на нем нельзя сидеть». Россия – не Запад, никто в Москве не строил планы переустройства Украины, как это пытались сделать Штаты в Ираке, Афганистане. Россия хорошо усваивает свои и чужие уроки.

    Россия же с самого начала вела операцию на Украине за поддержание международного мира и безопасности, чтобы прекратить идущую 8-летнюю войну и предотвратить будущую. Военные задачи по недопущению реализации проекта «анти-Россия», продвижения военно-политического блока НАТО на границы с Россией, денацификации и демилитаризации Украины достигнуты. Остановлена кровавая гражданская война в близком для нас государстве. Она длилась восемь лет и принесла горе людям, разрушила их жизни. Россия еще раз убедились, что страны НАТО не только помогают и поощряют насилие в ее отношении, но и оказывают прямую поддержку агрессивным к ней государствам. Значит, решение президента России о проведении специальной операции было правильным. Наступило время фиксации мира.

    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

    Мы в состоянии добить Украину, но задача так не стояла. Во-первых, мы не боремся со страной и ее людьми, мы просто защищаем людей (своих граждан, русских в Донбассе, украинцев в целом), во-вторых, мы не пришли свергать власть, как это сделали в 2014-м националисты на Майдане, мы пришли принести мир, как всегда делает русский солдат.

    Скептики мира с Россией будут заявлять об исторической возможности окончательно решить вопрос с нашим государством. Пусть изучают уроки истории, чтобы не повторить ошибки. Россия – это сердце Евразии, которое то сжимается под воздействием темных внешних сил, то расширяется, неся свет и свободу народам.

    События показали, какие страны и политические элиты заинтересованы в развитии войны, а какие готовы организовывать диалог. Разжигателям войны адресована русская пословица: «На чужом горе счастья не построишь».

    Россия принудила киевскую хунту к миру. Активность на киевском и черниговском направлении имела целью только обеспечить готовность Киева принять конструктивную позицию в переговорах, что и удалось. Показать угрозу.

    Речь идет не о тексте мирного соглашения, а лишь о предложениях украинской стороны. Они демонстрируют, что Киев готов, наконец, на уступки, перестать играть в войну, разрушать собственные города и говорить серьезно.

    До текста соглашения еще далеко, об этом четко заявил Мединский. Так что сравнения с Хасавюртом или у особо изобретательных – с Нанкином для Китая, – безосновательный бред хайпующих комментаторов. Если не больше – темник, пришедший с Запада.

    Совершенно нормально, что Россия готова принять часть предложений, полностью соответствующих ее национальным интересам, в частности, Украина готова к полной демилитаризации, внеблоковому статусу, отказу от размещения оружия массового поражения и т. д. Какие-то предложения украинской стороны – это лишь попытка Зеленского сохранить лицо в условиях неминуемого поражения.

    Такие формулировки российскую сторону не устроят и не войдут в итоговое соглашение. Вопрос статуса Крыма и Севастополя не будет стоять на повестке.

    Высший уровень переговоров. Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Очевидно, что не только президенты двух стран (как это предлагает Зеленский), но даже главы МИД не могут встретиться в «горячей фазе» для обсуждения. Так просто не делается в мировой практике. Поэтому нынешние переговорщики сделали шаги навстречу.

    Некоторая деэскалация – классический шаг. Надо было снизить градус, остановить беснование Киева, чтобы создать поле для конструктивной позиции и будущего мира. «Когда пальцы рук лежат на спусковых крючках, невольно начинаешь говорить рублеными фразами...»  (к/ф «Приключения принца Флоризеля»). Российские войска идут на деэскалацию там, где задачи все выполнены.

    Если уж во время военных действий нельзя говорить плохо о своих (вспомним слова Сергея Бодрова), то уж говорить плохо, когда российские военные добились целей и устанавливают мир, – совсем подлость.

    Напомню, что дискредитация Вооруженных сил России карается законом. Так что все, кто позволяет себе плевать в спину нашим военным, разводя истерику о проигрыше и деморализованности только из-за того, что задачи на киевском и черниговском направлении успешно выполнены, – как минимум подпадают под административное наказание.

    Шойгу ранее озвучил, что военные цели операции в основном выполнены и армия будет сосредоточена на освобождении Донбасса. Это и значит – победа!

    Мы поддерживали президента, когда он обеспечил мир в Карабахе и остановил кризис в Казахстане. Даже говорили о выдвижении на Нобелевскую премии мира. Сейчас сделано больше для мира и безопасности в восьмилетней горячей точке. Мира ждут в России и в Донбассе. И только Путин готов их принести. Президент всегда стоит на твердых позициях мира и безопасности. Приоритетом Путина всегда были договоренности, поиск согласия. А военные действия лишь как крайнее средство принуждения к миру, путь к уничтожению угрозы для России.

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