Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Россия и ее президент с самого начала проявляют верх адекватности и конструктивного подхода. Пока киевский кровавый клоун Зеленский, подначиваемый западными политиками (Борис Джонсон: «Украинцы будут воевать до последней капли крови»), заявляет о войне до последнего украинца, российская сторона четко ставит и выполняет цели операции – мирная Украина: упразднение военного потенциала и инфраструктуры Украины, обеспечение нейтрального, внеблокового статуса, решение о статусе всего Донбасса, прекращение деятельности нацистских образований.

«Война до последнего (украинца/капли крови/русского)», война без конца и победы – это взгляд, навязываемый Западом. Это саморазрушительный бред западных политиков о новой мировой войне. Об этом все время заявляли как раз Байден и Джонсон, подначивая Зеленского. Именно для этого они шлют на Украину оружие и наемников.

Те, кто считает, что это война за территорию, за уничтожение страны, для того чтобы «дойти до Львова» и «всем показать», – настоящие враги русского народа. По обе стороны границы.

Россия никогда не собиралась оккупировать Украину и тем более устанавливать там свой режим. Наполеон I говорил: «Штыком можно делать все, но на нем нельзя сидеть». Россия – не Запад, никто в Москве не строил планы переустройства Украины, как это пытались сделать Штаты в Ираке, Афганистане. Россия хорошо усваивает свои и чужие уроки.

Россия же с самого начала вела операцию на Украине за поддержание международного мира и безопасности, чтобы прекратить идущую 8-летнюю войну и предотвратить будущую. Военные задачи по недопущению реализации проекта «анти-Россия», продвижения военно-политического блока НАТО на границы с Россией, денацификации и демилитаризации Украины достигнуты. Остановлена кровавая гражданская война в близком для нас государстве. Она длилась восемь лет и принесла горе людям, разрушила их жизни. Россия еще раз убедились, что страны НАТО не только помогают и поощряют насилие в ее отношении, но и оказывают прямую поддержку агрессивным к ней государствам. Значит, решение президента России о проведении специальной операции было правильным. Наступило время фиксации мира.

Мы в состоянии добить Украину, но задача так не стояла. Во-первых, мы не боремся со страной и ее людьми, мы просто защищаем людей (своих граждан, русских в Донбассе, украинцев в целом), во-вторых, мы не пришли свергать власть, как это сделали в 2014-м националисты на Майдане, мы пришли принести мир, как всегда делает русский солдат.

Скептики мира с Россией будут заявлять об исторической возможности окончательно решить вопрос с нашим государством. Пусть изучают уроки истории, чтобы не повторить ошибки. Россия – это сердце Евразии, которое то сжимается под воздействием темных внешних сил, то расширяется, неся свет и свободу народам.

События показали, какие страны и политические элиты заинтересованы в развитии войны, а какие готовы организовывать диалог. Разжигателям войны адресована русская пословица: «На чужом горе счастья не построишь».

Россия принудила киевскую хунту к миру. Активность на киевском и черниговском направлении имела целью только обеспечить готовность Киева принять конструктивную позицию в переговорах, что и удалось. Показать угрозу.

Речь идет не о тексте мирного соглашения, а лишь о предложениях украинской стороны. Они демонстрируют, что Киев готов, наконец, на уступки, перестать играть в войну, разрушать собственные города и говорить серьезно.

До текста соглашения еще далеко, об этом четко заявил Мединский. Так что сравнения с Хасавюртом или у особо изобретательных – с Нанкином для Китая, – безосновательный бред хайпующих комментаторов. Если не больше – темник, пришедший с Запада.

Совершенно нормально, что Россия готова принять часть предложений, полностью соответствующих ее национальным интересам, в частности, Украина готова к полной демилитаризации, внеблоковому статусу, отказу от размещения оружия массового поражения и т. д. Какие-то предложения украинской стороны – это лишь попытка Зеленского сохранить лицо в условиях неминуемого поражения.

Такие формулировки российскую сторону не устроят и не войдут в итоговое соглашение. Вопрос статуса Крыма и Севастополя не будет стоять на повестке.

Высший уровень переговоров. Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Очевидно, что не только президенты двух стран (как это предлагает Зеленский), но даже главы МИД не могут встретиться в «горячей фазе» для обсуждения. Так просто не делается в мировой практике. Поэтому нынешние переговорщики сделали шаги навстречу.

Некоторая деэскалация – классический шаг. Надо было снизить градус, остановить беснование Киева, чтобы создать поле для конструктивной позиции и будущего мира. «Когда пальцы рук лежат на спусковых крючках, невольно начинаешь говорить рублеными фразами...» (к/ф «Приключения принца Флоризеля»). Российские войска идут на деэскалацию там, где задачи все выполнены.

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Если уж во время военных действий нельзя говорить плохо о своих (вспомним слова Сергея Бодрова), то уж говорить плохо, когда российские военные добились целей и устанавливают мир, – совсем подлость.

Напомню, что дискредитация Вооруженных сил России карается законом. Так что все, кто позволяет себе плевать в спину нашим военным, разводя истерику о проигрыше и деморализованности только из-за того, что задачи на киевском и черниговском направлении успешно выполнены, – как минимум подпадают под административное наказание.

Шойгу ранее озвучил, что военные цели операции в основном выполнены и армия будет сосредоточена на освобождении Донбасса. Это и значит – победа!

Мы поддерживали президента, когда он обеспечил мир в Карабахе и остановил кризис в Казахстане. Даже говорили о выдвижении на Нобелевскую премии мира. Сейчас сделано больше для мира и безопасности в восьмилетней горячей точке. Мира ждут в России и в Донбассе. И только Путин готов их принести. Президент всегда стоит на твердых позициях мира и безопасности. Приоритетом Путина всегда были договоренности, поиск согласия. А военные действия лишь как крайнее средство принуждения к миру, путь к уничтожению угрозы для России.

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