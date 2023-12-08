Выборы-2024: Патриотизм – это не активность в социальных сетях, а участие в выборах

Политолог Павел Данилин: На выборах президента мы выберем свое будущее

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я пойду на выборы сразу по двум причинам. Во-первых, это реальная возможность выбрать свое будущее. Во-вторых, мы выбираем главу государства», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Отдельно обращусь к тем скептикам, которые не собираются на выборы. А такие есть всегда. Если проблема заключается в том, чтобы физически прийти на участок, проголосовать можно дистанционно. Если же вы сомневаетесь в значимости своего голоса – важно участие каждого в электоральном процессе. Да и в целом, гораздо лучше проявить себя истинным гражданином на голосовании, нежели в микроблогах, Telegram-каналах и соцсетях», – полагает Данилин.

«Кроме того, важен и политический подтекст. Мы снова гордимся своей страной, которая заняла достойное место на мировой арене. Времена, когда стыдно быть гражданином, ушли в далекое прошлое. И теперь нам надо определить свое будущее – и сделать это можно только через выборы», – заключил политолог.