Владимир Кара-Мурза получил срок в 25 лет. Что сказать. Срок грандиозный. Убийственный срок. Это с одной стороны.

С другой стороны, подданный Великобритании Владимир Кара-Мурза сохранял российское гражданство и занимался внутри нашей страны и вовне подрывной деятельностью длительное время. Он действительно изменник родины, и тут нет никакого сомнения. Он действительно совершил все преступления, инкриминируемые ему.

Будь Владимир Кара-Мурза гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный. Что это – ужасно, и что это – несправедливо много. Но Владимир Кара-Мурза – подданный Великобритании. И поэтому приговор – в целом жесткий, но, думаю, что Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь, нужного нам. Через годик-другой Кара-Мурза, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин).

И да, еще Владимир Кара-Мурза очень неблагодарный человек.

Россия дважды спасала его от смерти. Дважды вытаскивала его из объятий Танатоса – у Кара-Мурзы очень проблемный желудок, негативно отзывающийся на некоторую пищу (что он подает как вечные попытки его отравить). Дважды Денис Проценко (да-да, тот самый) вытаскивал его с того света. И оба раза неблагодарный Кара-Мурза продолжал гадить стране, которая вела себя по отношению к этому человеку очень и очень достойно, благородно.

И да, если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину – которую враги стараются либо унизить в лучшем случае, либо уничтожить – в пределе.

И тогда все вопросы отпадут.

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