Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Взгляд
17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
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Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
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НАТО угрожает закрыть России выход из Финского залива

Аланды имеют особый статус с 1856 года Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press
В Финляндии заговорили о пересмотре демилитаризованного статуса Аландских островов. Активно продолжается сбор подписей за закрытие российского консульства на этих территориях. Как эти процессы связаны со вступлением Финляндии в НАТО и какие риски для интересов России несет милитаризация стратегических островов на Балтике? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину. Подробности...

Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами. Подробности...

США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Подробности...
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам

    Павел Данилин
    политолог
    17 апреля 2023, 17:50

    Владимир Кара-Мурза получил срок в 25 лет. Что сказать. Срок грандиозный. Убийственный срок. Это с одной стороны.

    С другой стороны, подданный Великобритании Владимир Кара-Мурза сохранял российское гражданство и занимался внутри нашей страны и вовне подрывной деятельностью длительное время. Он действительно изменник родины, и тут нет никакого сомнения. Он действительно совершил все преступления, инкриминируемые ему.

    Будь Владимир Кара-Мурза гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный. Что это – ужасно, и что это – несправедливо много. Но Владимир Кара-Мурза – подданный Великобритании. И поэтому приговор – в целом жесткий, но, думаю, что Британия поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь, нужного нам. Через годик-другой Кара-Мурза, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин).

    И да, еще Владимир Кара-Мурза очень неблагодарный человек.

    Россия дважды спасала его от смерти. Дважды вытаскивала его из объятий Танатоса – у Кара-Мурзы очень проблемный желудок, негативно отзывающийся на некоторую пищу (что он подает как вечные попытки его отравить). Дважды Денис Проценко (да-да, тот самый) вытаскивал его с того света. И оба раза неблагодарный Кара-Мурза продолжал гадить стране, которая вела себя по отношению к этому человеку очень и очень достойно, благородно.

    И да, если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину – которую враги стараются либо унизить в лучшем случае, либо уничтожить – в пределе.

    И тогда все вопросы отпадут.

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