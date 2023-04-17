Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии

Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.

По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо наказания в виде отбывания наказания в колонии строгого режима Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии, передает ТАСС.

Журналисты рассказали, что на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании.

Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда.

«Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.

Ранее гособвинение попросило приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.

В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.