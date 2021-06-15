С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно

Праймериз ЕР прошли, и тут же объявились критиканы, которые вытаскивают на свет математические выкладки одна другой комичнее, где в простоте душевной путают баллистические формулы расчетов кучности снарядов с электоральными траекториями рейтингов.

Правда, простота эта хуже воровства. Потому как речь идет именно об обвинениях в воровстве голосов сторонников ЕР, которая, напомню, единственная устраивает предварительное голосование среди своих сторонников. По результатам праймериз партия на своем съезде производит отбор кандидатов. А теперь о сути вопроса.

Первое. Праймериз – мероприятие сугубо внутреннее, проводимое среди своих сторонников. И их выбор, естественно, отличается от выбора Мельконьянца и Шпилькина сотоварищи. 99 и даже 100% поддержки возможны. Потому что тут изначально свои голосуют за своих.

Второе. Голосование это рейтинговое, можно голосовать сразу за нескольких кандидатов. Это совсем другая процедура, где априори не работают и без того антинаучные методики господина Шпилькина. Негодовать о нарушениях при одновременном росте голосов – это как требовать пенальти в баскетболе за касание мяча рукой. Почему бы не расти одновременно, если выбор позволяет не одного человека отметить, а хоть всех заявленных (что многие и делают, кстати).

Третье. В отличие от выборов, где результаты определяют избранника, процедура праймериз не является ни фильтром, ни отказом, ни даже окончательным решением. Списки формируют делегаты съезда, основываясь на предпочтениях избирателей-сторонников. Не получивший поддержки и не ставший кандидатом от партии может пойти на выборы как независимый самовыдвиженец. А может и попытать счастья, выдвинувшись от иной партии. Всё бывает, может, не у того электората поддержку искал.

Четвертое. Праймериз – сугубо внутреннее партийное мероприятие. Закон его не исключает и не регулирует. Тут нет ни дня тишины, ни иных запретов, ни казенных избиркомов. А то, что при этом для регистрации сторонников используется единый портал госуслуг – так ведь такие возможности портал предоставлял всем партиям. Но увы. Из трех десятков партий только единороссы проводят праймериз.

Пятое. При всех издержках и уязвимостях праймериз, ЕР (напомню еще раз) – единственная партия, которая формирует списки, исходя из степени поддержки своих сторонников. Невзирая на размеры кошельков и кресел.

Шестое. В нашей стране политические оппоненты свободно обсуждают проблемы других партий. И это нормально. Но «Голос» не оппонент. Это иноагент, ведущий деятельность в интересах иного государства. И вы все это «иное» государство знаете.

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Седьмое. Любая открытость и терпимость имеет свои пределы. Допустим, вы придете в чужой по вере храм (монастырь, церковь, мечеть, пагоду, синагогу) и начнете подвергать сомнению веру прихожан и честность сборщика пожертвований. Или без приглашения явитесь на чужую свадьбу, где будете вслух обсуждать целомудрие новобрачных. Вам, как минимум, удивятся. Хотя почему «Голос» вдруг проявил такое внимание именно к сторонникам единороссов, понятно. Иноагент вышел на задание.

Восьмое. Обычно математические модели вычисления нарушений пускают в ход, когда нет реальных фактов этих нарушений. И тут же в ход идут цветные картинки, по виду напоминающие то ли таблицы для дальтоников, то ли тест Люшера для эмоционально нестабильных субъектов. Подсознание – штука коварная.

Девятое. С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно. Вопрос в том, является ли эта связь реальной или мнимой. А то легко договориться между связью расположения геологических пластов и голосованием на выборах в Алабаме.

Источник: блог Павла Данилина