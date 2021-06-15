С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине

15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
Разделы

Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
Перейти в раздел…

На какие уступки могут пойти Путин и Байден

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве Максим Блинов/POOL STEPHANIE LECOCQ
/ЕРА/ТАСС
В результате переговоров лидеры России и США вряд ли придут к серьезным компромиссам, однако встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит запустить сотрудничество по ряду направлений между странами на уровне профильных министерств и ведомств. К такому выводу прошли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя темы, которые планируют обсудить президенты двух стран в Женеве. Подробности...
Перейти в раздел…

Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Латвия. Мемориал жертв депортации 1941 года на станции Торнякалнс okupacijasmuzejs.lv
Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии. Почему Москва организовала подобную акцию, как с этим решением был связан непрофессионализм советских спецслужб – и каким образом современные власти стран Прибалтики искажают контекст происходивших тогда событий? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка вырастила смертельного врага своими руками

Взаимодействие с Китаем пошло вовсе не так, как ожидали в США REUTERS/Kevin Lamarque
Ровно 50 лет назад, в июне 1971 года, США отменили эмбарго на торговлю с Китаем, и теперь эта страна прямо на глазах обгоняет США по целому ряду ключевых экономических показателей. Каким образом Вашингтон собственными руками создал себе глобального конкурента и как на принятие такого решения повлияло противостояние Запада с СССР?  Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
При всех издержках и уязвимостях праймериз, ЕР – единственная партия, которая формирует списки, исходя из степени поддержки своих сторонников. Невзирая на размеры кошельков и кресел. Подробности...

Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Руководители крупнейших российских банков не от хорошей жизни подписывают рекламные контракты с интернет-фриками. Я уверен, их самих тошнит от всего этого гнусного акционизма, но куда деваться? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Байден для Европы оказался хуже Трампа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки». Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным, особенно при Байдене. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

Обсуждение: 15 комментариев

«Литва краснеет от стыда»

Перейти в раздел…

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...

Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
Подробности...

Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
Какую проблему вы считаете главной для России?
  • Бедность

  • Безработица

  • Внешние угрозы и санкции

  • Демография

  • Инфляция и рост цен

  • Коррупция

  • Качество медицины

  • Уровень образования

  • Технологическая отсталость
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
    Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве Алексиевич вручили одну из высших наград Германии Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Абхазии российских туристов Рогозин заявил о трагедии «Бурана»
    Песков объяснил исключение «Дождя» из президентского пула В Ryanair оценили действия пилота, посадившего самолет с Протасевичем Сотрудницу МИД осудили за растрату 1 млн долларов Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида
    Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по «Северному потоку – 2» Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО Задержан насиловавший москвичек лосиноостровский маньяк

    Главная тема


    На какие уступки могут пойти Путин и Байден

    блоковые иллюзии


    Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс

    «не признана ВОЗ»


    Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»

    поставки титана


    Американские СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов

    Видео

    сделано в Китае


    Америка вырастила смертельного врага своими руками

    саммит в женеве


    Что ждут в мире от встречи Путина и Байдена

    транзит газа


    Украина придумала новый повод для давления на Россию

    роботы на госслужбе


    Когда депутатов заменят искусственным интеллектом

    особый класс


    Дмитрий Дробницкий: Глобальный либерализм создает мнимые сущности

    привычка оптимизма


    Алексей Алешковский: Без свободы человек может обходиться свободно

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
    Павел Данилин

    С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно

    Павел Данилин
    политолог
    		15 июня 2021, 14:50

    Праймериз ЕР прошли, и тут же объявились критиканы, которые вытаскивают на свет математические выкладки одна другой комичнее, где в простоте душевной путают баллистические формулы расчетов кучности снарядов с электоральными траекториями рейтингов.

    Правда, простота эта хуже воровства. Потому как речь идет именно об обвинениях в воровстве голосов сторонников ЕР, которая, напомню, единственная устраивает предварительное голосование среди своих сторонников. По результатам праймериз партия на своем съезде производит отбор кандидатов. А теперь о сути вопроса.

    Первое. Праймериз – мероприятие сугубо внутреннее, проводимое среди своих сторонников. И их выбор, естественно, отличается от выбора Мельконьянца и Шпилькина сотоварищи. 99 и даже 100% поддержки возможны. Потому что тут изначально свои голосуют за своих.

    Второе. Голосование это рейтинговое, можно голосовать сразу за нескольких кандидатов. Это совсем другая процедура, где априори не работают и без того антинаучные методики господина Шпилькина. Негодовать о нарушениях при одновременном росте голосов – это как требовать пенальти в баскетболе за касание мяча рукой. Почему бы не расти одновременно, если выбор позволяет не одного человека отметить, а хоть всех заявленных (что многие и делают, кстати).

    Третье. В отличие от выборов, где результаты определяют избранника, процедура праймериз не является ни фильтром, ни отказом, ни даже окончательным решением. Списки формируют делегаты съезда, основываясь на предпочтениях избирателей-сторонников. Не получивший поддержки и не ставший кандидатом от партии может пойти на выборы как независимый самовыдвиженец. А может и попытать счастья, выдвинувшись от иной партии. Всё бывает, может, не у того электората поддержку искал.

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Четвертое. Праймериз – сугубо внутреннее партийное мероприятие. Закон его не исключает и не регулирует. Тут нет ни дня тишины, ни иных запретов, ни казенных избиркомов. А то, что при этом для регистрации сторонников используется единый портал госуслуг – так ведь такие возможности портал предоставлял всем партиям. Но увы. Из трех десятков партий только единороссы проводят праймериз.

    Пятое. При всех издержках и уязвимостях праймериз, ЕР (напомню еще раз) – единственная партия, которая формирует списки, исходя из степени поддержки своих сторонников. Невзирая на размеры кошельков и кресел.

    Шестое. В нашей стране политические оппоненты свободно обсуждают проблемы других партий. И это нормально. Но «Голос» не оппонент. Это иноагент, ведущий деятельность в интересах иного государства. И вы все это «иное» государство знаете.

    Седьмое. Любая открытость и терпимость имеет свои пределы. Допустим, вы придете в чужой по вере храм (монастырь, церковь, мечеть, пагоду, синагогу) и начнете подвергать сомнению веру прихожан и честность сборщика пожертвований. Или без приглашения явитесь на чужую свадьбу, где будете вслух обсуждать целомудрие новобрачных. Вам, как минимум, удивятся. Хотя почему «Голос» вдруг проявил такое внимание именно к сторонникам единороссов, понятно. Иноагент вышел на задание.

    Восьмое. Обычно математические модели вычисления нарушений пускают в ход, когда нет реальных фактов этих нарушений. И тут же в ход идут цветные картинки, по виду напоминающие то ли таблицы для дальтоников, то ли тест Люшера для эмоционально нестабильных субъектов. Подсознание – штука коварная.

    Девятое. С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно. Вопрос в том, является ли эта связь реальной или мнимой. А то легко договориться между связью расположения геологических пластов и голосованием на выборах в Алабаме.

    Источник: блог Павла Данилина

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •