Сталинград отвоевал место в школе

Во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на то, что в России есть учебники, где нет ни слова про Сталинград, зато много о «втором фронте». Полностью цитата выглядела так: «До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Всё что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать».

И вот по итогам проведенной проверки Минпросвещения нашло учебник истории с «крайне слабым» отражением событий Сталинградской битвы. Как отметили в ведомстве, «книга используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах». Вот дословная цитата из сообщения министерства: «выявлен учебник «История России и мира» для 11 класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах». Ну все. Теперь книгу наверняка сожгут. Вместе с автором. Шутка, но грустная. Так что предлагаю разобраться, прежде чем аутодафе устраивать.

Итак, с чем мы имеем дело? С книгой «История России и мир», изданной в издательстве «Дрофа» в 2013 году. Это переиздание учебника, написанного в 2002 году и переработанного в 2008 году. Открываем параграф № 25 «Коренной перелом», и читаем там первым делом в подразделе «Победы советских войск под Сталинградом и Курском» про тот самый Сталинград: «Началом коренного перелома в Великой Отечественной войне стало контрнаступление Красной армии под Сталинградом». И дальше на 15 строчках на примерно 1000 печатных знаков идет описание второй фазы Сталинградской битвы. И это все, спросит возмущенный читатель? Нет, это не все. В параграфе № 24 «Начало Великой Отечественной войны» на 12 строчках (чуть менее 800 печатных знаков) рассказывается о начальной фазе обороны Сталинграда. И да, Волобуев мне не сват, не брат. Мне за державу обидно.

Всего в учебнике 349 страниц. Охватывает он период от 1900 по 2000 год. Столетие. Из этих ста лет на 349 страницах Сталинградская битва занимает 27 строк, что составляет три четверти страницы. Можно ли сказать, что это много или мало? Риторический вопрос. Особенно учитывая тот факт, что это не учебник для углубленного изучения истории. А скорее для «вспоминания» общей канвы в 11-м классе. Да и то, что используют его не в школах, а в техникумах и ПТУ (теперь гордо носящих название «колледжи»), тоже о многом говорит. Волобуев достаточно коротко, но целиком и полностью в соответствии с историческим каноном осветил операцию под Сталинградом.

Кстати, всем событиям на мировых фронтах в тот же период двумя страницами ниже уделено 28 строк. Правда, в одной из них говорится про ситуацию в Италии с отсылкой к Сталинграду: «Разгром под Сталинградом 8-й итальянской армии, поражение в Северной Африке, высадка англо-американского десанта в Сицилии поколебали позиции Муссолини». Если честно, это вполне адекватное распределение пространства учебника, в котором прямо дается указание, что историю нашей страны воспринимают в контексте мировой истории.

Не буду утомлять вас рассказами об учебных планах, компетенциях, и прочем, и прочем. Скажу лишь, как бывший школьный учитель истории и как человек, в свое время написавший под редакцией Александра Филиппова один из лучших учебников истории, что какой бы ни была прекрасной школьная литература, в соответствии с учебной нагрузкой и учебными часами, ни один учитель не сможет уделить ни одному событию в нашей истории столько времени, сколько оно заслуживает, или даже столько, сколько прописано в учебных планах, в случае, если он будет исполнять написанное целиком и полностью.

Проще говоря, наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы и вовсе ставит перед школьниками простой выбор – либо не сдавать историю (а значит, и не учить ее) в принципе, либо готовиться к сложнейшему экзамену, сдать который на «отлично» вряд ли сможет даже средний свежий выпускник истфака любого профильного вуза. Кстати, цифры довольно показательны – если до 2017 года наблюдался постоянный рост числа желающих сдать историю в 11-м классе, то потом произошел такой же спад. Что неудивительно – экзамен не простой, и без специального преподавателя подготовиться к нему практически нереально.

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Как раз для того, чтобы школьник мог в целом освоить довольно трудную программу, и выпускаются учебники, подобные волобуевскому, где концентрированно излагается все, что будет спрошено на экзамене. И да, получается «галопом по Европам». Но даже так – попробуйте рассказать всю историю ХХ века за 34 урока по 45 минут! Да-да. Именно 34 урока. Ведь у вас в учебном плане для 11-го класса не только курс «История России», но и курс «Всеобщая история», которые изучаются последовательно один за другим. Итого у вас 34 урока и учебник на 340 страниц. По десять страниц за занятие. Концентрированно выходит, согласитесь? Впрочем, вернемся к критике президентом учебных материалов.

Путин, вероятно, вспомнил две истории. Первую – которую ему рассказал в 2001 году Егор Строев, тогдашний председатель Совета Федерации. К сожалению, стенограмму данного заседания уже не найти. Но в пересказе журналистов она звучит так: «Егор Строев предложил заняться учебниками и рассказал жуткую историю про учебник истории, выпущенный в Воронежской области. Там, по его словам, написано, что Вторую мировую войну выиграли США при поддержке России». И вторую – когда в администрацию президента пришло обращение от ветеранов по поводу учебника Игоря Долуцкого. Путин близко воспринял возмущение ветеранов и издал поручение разобраться с разработкой учебников для школ.

Это было в 2003 году. А потом в рамках разработки нового учебника под патронажем тех людей, к кому пришло это распоряжение, чуть ли не был выпущен в обиход учебник, пожалуй, одного из самых неадекватных историков в России Андрея Зубова. Достаточно сказать, что он отказался от термина «Великая Отечественная война» и написал главу № 2 второго тома своего учебника под названием «Советско-нацистская война и Россия». Ну то есть, есть Россия отдельно и война с фашизмом отдельно. Причем чуть ли не агрессивная война Советской России против бедненьких нацистов. В общем, привет, Андрей. Примерно то же можно сказать и об учебнике Долуцкого, кстати. Но, слава богу, с 2002 года у Долуцкого забрали одобрение Минпросвещения, а значит, в школах его уже нет 19 лет. А Зубов и вовсе не был рекомендован и не стал учебником.

Третий же учебник, о котором говорил 20 лет назад Строев – это учебник «Новейшая история зарубежных стран» покойного ныне профессора из Саратова Александра Кредера. Скончавшийся в 2000 году Кредер писал на деньги Сороса, поэтому неудивительно, что его работы несколько... американоцентричны, скажем так. Но опять же, исторической правды ради, его учебник – это не история России, а история зарубежных стран. Поэтому нет ничего странного в том, что Вторая мировая война рассматривается с позиции происходящего по всему миру. В этом учебнике действительно есть слова о том, что «перелом в войне происходил по мере перехода инициативы в руки союзников на отдельных фронтах и театрах военных действий. Рубежом в войне на Тихом океане стало сражение у атолла Мидуэй в июне 1942 года». Но и у Кредера есть слова про Сталинград.

Чуть ниже в той же главе читаем: «Основные события второй мировой войны по-прежнему разворачивались на советско-германском фронте. Именно здесь воевала большая часть германской армии. Летом 1943 года на советско-германском фронте завершился коренной перелом. После Сталинградской и Курской битв инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии. Началось освобождение территории СССР от оккупантов. Эти события оказали решающее влияние на дальнейший ход второй мировой войны». Цитируется по книге «Новейшая история зарубежных стран, 1914–1997, 9-й класс», Кредер А. А., Издательство «Интерпракс», 2005 г.

Итог. Первое: в нашей практике были, действительно, очень плохие учебники истории. Особенно здесь стоит вспомнить недоброй памятью учебник Долуцкого. Были попытки просунуть в школу откровенный пропагандистский шлак типа работы Зубова. Были учебники, написанные на деньги Сороса. Но сейчас ситуация несколько улучшилась в плане качества учебных материалов. Хотя и остается ужасающей относительно учебных планов и программ. И третье – старый профессор Волобуев совершенно несправедливо был обвинен Минпросвещением в том, что якобы недоработал по Сталинграду. Все у него в порядке в его учебнике.