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    Казань очень расстроила Киев

    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    31 октября 2024, 12:10 Мнение

    Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Многие информационные нарративы, которые внушались украинцам их пропагандистами, не выдержали испытание временем. Те украинцы, которые сохранили способность мыслить рационально, это понимают.

    Тезис о том, что украинцы не могут жить без свободы, как без воздуха, был нивелирован диктатурой ЗЕ-команды, тотальной мобилизацией и отказом проводить президентские выборы, а значит, узурпацией власти.

    Постулат о том, что украинцы будут сражаться за свою землю, как львы, опровергли миллионы мужчин, которые бежали в ЕС или прячутся от «людоедов» из ТЦК, в том числе и в России.

    Украинцев убеждали, что они более цивилизованная и культурная нация, чем жители России. А в это время представители этой нации устраивали публичные порки, как в Средневековье.

    Нарратив о том, что украинцы лучшие воины, чем русские, опровергают события на фронте.

    Во что же остается верить обычному украинскому гражданину, который видит, что их государство под управлением Зеленского со страшной скоростью движется к пропасти, но который при этом слишком ленив или труслив, чтобы выступить против майданного режима?

    В то, что с Украиной – весь мир. Суть нарратива была следующей: Украину поддерживает Запад, а значит, они заставят всех быть против Путина.

    Представление о политическом устройстве мира майданных политиков и пропагандистов базируется на западноцентричной модели, и они внушали украинскому обществу мысли о том, что США и ЕС – это хозяева планеты, которые могут навязать свою волю любому, независимо от того, где они находятся. И раз коллективный Запад поддерживает майданную Украину, то она обречена на успех. А Россия окажется в полной международной изоляции, как политической, так и экономической, чего российское общество и элита не выдержат, и в России произойдет переворот, к власти придут силы, которые прекратят конфликт с Украиной, вернут все земли, которые Киев считает своими, и выплатят огромную контрибуцию.

    То, что с Украиной далеко не весь мир, критически мыслящему человеку было понятно и раньше, но украинские пропагандисты не сдавались, а продолжали убеждать население, что если китайская делегация не приехала на так называемый саммит мира в Швейцарию или премьер Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать очередной кредит ЕС Украине, то это отдельные нюансы, которые не влияют на геополитическую картину в целом.

    Саммит БРИКС в Казани поставил жирную точку в пропагандистском украинском нарративе о том, что с Незалежной весь мир. На нем присутствовали делегации из 36 стран. Мероприятие посетил генсек ООН. После этого уже ни у одного украинского пропагандиста или западного «эксперта» не повернется язык сказать, что Россия в международной изоляции, а Владимир Путин – нерукопожатный политик. Повернется, конечно, но теперь в это не поверят даже украинские бабушки, зомбированные телемарафоном ЗЕ-команды.

    Интересно было наблюдать за метаморфозами украинской пропагандисткой машины в преддверии саммита, во время и после него. Сначала «эксперты» утверждали, что многие приглашенные делегации просто не приедут, а те, которые приедут, будут возглавлять второстепенные чиновники.

    Потом, когда стало понятно, что в Казань приехало много президентов и премьеров, в украинском информационном пространстве наблюдалась паника. Стали появляться тезисы о том, что мир разделился на два лагеря, и Украина – на передовой по защите добра. Особенно майданных политиков возмутил приезд в Казань главы ООН Гутерриша. МИД Украины выступил с осуждением действий генерального секретаря, а Зеленский отказал Гутерришу в визите в Киев. Видимо, украинские пропагандисты столько говорили об изоляции России, что даже сам Зеленский в это поверил, и такое количество делегаций разных государств в Казани и визит Гутерриша стали для него шоком.

    Затем украинские пропагандисты немного успокоились и стали вещать, что, мол, приехали делегации разных стран в Казань, поговорили, поели вкусной татарской еды, что-то подписали, но даже среди членов БРИКС много противоречий, особенно между Китаем и Индией. А то, что в Казани состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьером Индии Нарендрой Моди, в результате которой в отношениях стран произошла некоторая разрядка, украинские СМИ и блогеры решили не замечать.

    Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной». Можно предположить, что это будет озвученный Зеленским нарратив о том, что Украине противостоит коалиция России, Ирана и КНДР. А советник незаконного президента Украины Михаил Подоляк еще говорит о вхождении в антизападный союз (а значит, и антиукраинский) стран с богатыми ресурсами.

    Новый нарратив будет, вероятно, такой: Украина сражается не только с Россией, но и с ее явными и тайными союзниками, за спасение цивилизации и свободы во всем мире, это историческая миссия Украины, и на Западе это скоро осознают и помогут нам всем, что мы попросим.

    Только, думается, этот тезис приведет к деморализации украинского общества и многих украинских солдат в том числе. Ведь нарратив о том, что с Украиной «весь мир», давал украинцам надежду на скорую победу на условиях Киева, да еще и на большую контрибуцию от России. А теперь, получается, придется противостоять долго и не только с Россией, которая превосходит Украину и в людских ресурсах, и экономически, но еще и с ее союзниками. Этот тезис отберет у многих граждан Украины последнюю надежду на скорое завершение конфликта, что, безусловно, скажется на отношении к майданному режиму и Зеленскому лично.

    Таким образом, саммит в Казани и крушение пропагандистских украинских постулатов – это важнейшие деморализующие факторы для украинцев, которые, возможно, приведут их к пониманию бесперспективности конфликта с Россией и помогут осознать преступность майданного режима.

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