  • Новость часаФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    3 комментария
    29 октября 2024, 08:18 • Новости дня

    Эксперт: БРИКС в Казани доказал бесперспективность изоляции России

    Эксперт Блэк: БРИКС в Казани доказал бесперспективность изоляции России

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит БРИКС в Казани подтвердил неэффективность политики изоляции России, заявил бывший член Сената заксобрания американского штата Вирджиния отставной полковник Ричард Блэк.

    По его словам, саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал неудачу попыток Запада изолировать Россию, передает ТАСС.

    Он охарактеризовал мероприятие как «чрезвычайно важное» и указал на присутствие на саммите таких влиятельных мировых лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Блэк подчеркнул, что Россия не только не стала страной-изгоем, но и проявила устойчивость перед лицом серьезных вызовов, укрепив связи с Азией, Латинской Америкой и Африкой.

    Он также отметил, что антироссийские санкции подорвали доверие к Западу среди многих государств и усилили интерес к БРИКС как альтернативе западной гегемонии.

    По его мнению, саммит послал Западу четкий сигнал о неприятии диктата в международных вопросах.

    Кроме того, Блэк выделил, что Евросовет услышал это послание, сославшись на комментарий председателя Шарля Мишеля о необходимости уважения к партнерам.

    В заключение эксперт отметил, что действия, такие как отключение России от системы SWIFT и конфискация российских банковских активов, снизили доверие к западным финансовым системам. Он подчеркнул, что БРИКС может стать серьезной финансовой угрозой для США, если подходы Запада не изменятся.

    Ранее президент Владимир Путин заявил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС, отметив его значимость в мировом политическом календаре. В ходе саммита Путин передал благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за вклад в деятельность БРИКС и подчеркнул важность участия ОАЭ в международных инициативах объединения.

    26 октября 2024, 16:10 • Новости дня
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    МИД выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

    Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

    Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

    Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

    На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

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    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, утверждает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    26 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, заявил источник в российском МИД.

    Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.

    По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.

    Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Источник в МИД: Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Tекст: Мария Иванова

    На встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Путин подчеркнул важность права наций на самоопределение, которое указано в Уставе ООН, сообщил источник в МИД.

    На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин напомнил о важности права наций на самоопределение, передает РИА «Новости».

    «При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», – указал источник в МИД.

    Путин заявил, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не всегда являются консенсусными. Он также отметил, что нынешние киевские власти игнорируют права русскоговорящего населения Украины и жителей Донбасса.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Отметим, что Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоров с Путиным, что вызвало болезненную реакцию в Киеве.

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    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

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    28 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Эрдоган: БРИКС не является альтернативой Евросоюзу для Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция заинтересована в развитии сотрудничества с членами БРИКС, но не рассматривает это как замену вступлению в Евросоюз, подчеркнул президент Тайип Эрдоган.

    По его словам, БРИКС не является для Анкары альтернативой, и Турция продолжает переговоры о вступлении в Евросоюз, передает РИА «Новости».

    Эрдоган подчеркнул, что у Турции есть большой потенциал для взаимодействия с БРИКС. Он отметил: «Для нас это не альтернатива. Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о полноправном членстве в ЕС», – сказал он.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.

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    26 октября 2024, 13:42 • Новости дня
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.

    Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.

    «Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).

    Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.

    Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

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    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    28 октября 2024, 05:57 • Новости дня
    Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

    Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.

    «Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.

    Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.

    Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

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    28 октября 2024, 08:53 • Новости дня
    Профессор США назвал будущим финансовой системы платежную систему БРИКС

    Американский профессор Кузник: Платежная система БРИКС бросит вызов доллару

    Tекст: Вера Басилая

    Новая платежная система может бросить вызов существующему мировому финансовому регулированию, основанному на долларе США, заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

    Кузник заявил: несмотря на то, что многие цели БРИКС в валютно-финансовой сфере амбициозны и требуют времени для реализации, они представляют собой будущее и вызывают значительный интерес как альтернатива нынешним механизмам, управляемым долларовыми структурами, передает ТАСС.

    «Хотя Бреттон-Вудская система пока крепка, впервые за 80 лет ее доминированию может угрожать серьезная опасность», – отметил профессор.

    Президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, что в БРИКС изучают вариант создания собственной системы внешнеторговых расчетов на основе блокчейна, и объясняла, что такое независимый платежно-расчетный контур.

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    28 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Посол России в Индии заявил об оторванности Зеленского от реальности

    Посол России в Индии назвал мнение Зеленского о саммите БРИКС оторванным от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Индии Денис Алипов подверг критике комментарии Владимира Зеленского о саммите БРИКС, который прошел в Казани, назвав их оторванными от реальности.

    Посол России в Индии Денис Алипов, как передает ТАСС, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о саммите БРИКС, состоявшемся в Казани. Алипов назвал утверждения Зеленского о провале мероприятия оторванными от реальности.

    «Я только что прочитал интервью Зеленского, в котором он назвал саммит БРИКС полным провалом. Я не знаю, что он имел в виду и какие у него были причины для такого заявления, поскольку он не стал вдаваться в подробности, но мы видим, что саммит БРИКС стал настоящим успехом», – заявил Алипов.

    Дипломат подчеркнул, что подобные заявления Зеленский делает не в первый раз. По мнению дипломата, существуют и другие темы, по которым украинский лидер демонстрирует «полное оторванное от реальности» восприятие.

    Ранее Зеленский обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и премьер-министра Индии Нарендру Моди в скрытой поддержке России.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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    29 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Мария Захарова обвинила США в неоколониализме

    Захарова сравнила угрозы США Грузии с методами неоколониализма

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова осудила угрозы США в адрес Грузии, назвав их проявлением неоколониализма и подчеркнув, что такие методы недопустимы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Как передает ТАСС, Захарова сравнила эти методы с неоколониализмом, подчеркнув, что так называемая демократия оборачивается для других стран диктатом и угрозами.

    «Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны российской дипломатии и были расценены как вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

    Ситуация вокруг выборов в Грузии остается напряженной. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили о бойкоте работы в парламенте, а «Сильная Грузия» также указала, что участие в парламентской деятельности не планируется. Президент Грузии призвала граждан к акциям протеста, подчеркивая необходимость защиты демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов. Миллер также указал, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь.

    С аналогичным требованием США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

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    28 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Заключенный Блэк рассказал о мнении матери о русской девушке

    Американец Блэк заявил, что мать считала его русскую подругу «неудачным выбором»

    Tекст: Мария Иванова

    Американский солдат Гордон Блэк, отбывающий срок во Владивостоке, рассказал, что его мать считала его русскую подругу «неудачным выбором».

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, рассказал РИА «Новости», что его мать не одобряла его отношения с русской девушкой. По его словам, мать была в курсе их проблем и считала, что этот союз не является лучшим выбором для него. Однако, как подчеркнул Блэк, мама не настаивала на их разрыве и не была лично знакома с его девушкой. Общение с матерью происходило по телефону.

    Блэк был осужден на три года девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу 10 тыс. рублей у своей подруги во Владивостоке. Первоначально прокурор требовал более строгого наказания в виде четырех лет восьми месяцев колонии-поселения. Защита же настаивала на полном оправдании Блэка, однако в августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменений.

    Американский солдат также поделился, что у него нет конфликтов с другими заключенными и условия в колонии его устраивают.

    В ходе интервью он упомянул, что выучил несколько русских слов, таких как «мыло», «суп», «сколько» и «как».

    Блэк прибыл во Владивосток в апреле, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Южной Корее, где он служил в составе американского контингента.

    По данным прокуратуры, в ходе ссоры Блэк схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После инцидента он похитил деньги из ее кошелька. NBC News сообщал, что военнослужащий поехал в Россию по собственной инициативе.

    Приморский краевой суд ранее оставил в силе приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством.

    Осужденный в России Гордон Блэк лишился денежного довольствия со стороны ВС США, и по возвращении на родину ему грозят новые обвинения.

    Блэк выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

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    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
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