Эксперт Блэк: БРИКС в Казани доказал бесперспективность изоляции России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал неудачу попыток Запада изолировать Россию, передает ТАСС.

Он охарактеризовал мероприятие как «чрезвычайно важное» и указал на присутствие на саммите таких влиятельных мировых лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Блэк подчеркнул, что Россия не только не стала страной-изгоем, но и проявила устойчивость перед лицом серьезных вызовов, укрепив связи с Азией, Латинской Америкой и Африкой.

Он также отметил, что антироссийские санкции подорвали доверие к Западу среди многих государств и усилили интерес к БРИКС как альтернативе западной гегемонии.

По его мнению, саммит послал Западу четкий сигнал о неприятии диктата в международных вопросах.

Кроме того, Блэк выделил, что Евросовет услышал это послание, сославшись на комментарий председателя Шарля Мишеля о необходимости уважения к партнерам.

В заключение эксперт отметил, что действия, такие как отключение России от системы SWIFT и конфискация российских банковских активов, снизили доверие к западным финансовым системам. Он подчеркнул, что БРИКС может стать серьезной финансовой угрозой для США, если подходы Запада не изменятся.

Ранее президент Владимир Путин заявил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС, отметив его значимость в мировом политическом календаре. В ходе саммита Путин передал благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за вклад в деятельность БРИКС и подчеркнул важность участия ОАЭ в международных инициативах объединения.