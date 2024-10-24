Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Путин поблагодарил президента ОАЭ за вклад в развитие БРИКС
Путин поблагодарил президента ОАЭ за активную роль ОАЭ в работе БРИКС
Владимир Путин передал благодарность президенту ОАЭ за его вклад в деятельность БРИКС, подчеркнув значимость участия этой страны в международных инициативах объединения.
«Я прошу передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в нашей работе», – сообщает РИА Новости слова Путина представителю делегации ОАЭ после его выступления.
Вице-премьер и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что российское председательство в БРИКС способствовало укреплению позиций организации как платформы для международного сотрудничества, передает ТАСС. Он подчеркнул, что БРИКС помогает не только решать отдельные проблемы, но и формировать будущее, которое будет обеспечивать процветание народам всего мира.
Шейх Абдалла также выделил, что БРИКС представляет собой модель партнерства, основывающегося на многоплановом взаимодействии, выходящем за рамки экономического сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых обсуждались вопросы многопланового сотрудничества и актуальные международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время переговоров отметил значимость помощи России в отправке первого эмиратского астронавта в космос. Путин подчеркнул важность взаимодействия с ОАЭ для глобальных вопросов.