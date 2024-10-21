Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Президент ОАЭ отметил вклад России в отправку астронавта в космос
Шейх Мухаммед поблагодарил Россию за помощь в отправке астронавта ОАЭ в космос
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле отметил значимость помощи России в отправке первого эмиратского астронавта в космос в рамках исторического сотрудничества между странами.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул значимость России в космическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает ТАСС. Он отметил, что вклад России в отправку астронавта ОАЭ в космос «навсегда останется в истории отношений» между двумя странами.
Шейх выразил признательность России за помощь в реализации мечты основателя ОАЭ шейха Заида о космических полетах эмиратского астронавта. По его словам, это внесло важный вклад в укрепление двусторонних отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых Путин подчеркнул важность взаимодействия с ОАЭ для глобальных вопросов, а президент ОАЭ выразил свою признательность за отношения с Россией и Владимиром Путиным.