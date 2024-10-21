Президент ОАЭ отметил вклад России в отправку астронавта в космос

Шейх Мухаммед поблагодарил Россию за помощь в отправке астронавта ОАЭ в космос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул значимость России в космическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает ТАСС. Он отметил, что вклад России в отправку астронавта ОАЭ в космос «навсегда останется в истории отношений» между двумя странами.

Шейх выразил признательность России за помощь в реализации мечты основателя ОАЭ шейха Заида о космических полетах эмиратского астронавта. По его словам, это внесло важный вклад в укрепление двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых Путин подчеркнул важность взаимодействия с ОАЭ для глобальных вопросов, а президент ОАЭ выразил свою признательность за отношения с Россией и Владимиром Путиным.