Президент ОАЭ высоко оценил отношения с Путиным

Путин объяснил отказ ехать на саммит G20 в Бразилию

Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать его

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю», – сказал глава государства, комментируя возможность поездки на саммит в свете выдачи ордера МУС на его арест. При этом Путин подчеркнул, что с президентом Бразилии у него «прекрасные дружеские отношения», передает ТАСС.

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС [в качестве ограничительного фактора], разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», – пояснил он.

Форум «двадцатки» Путин считает полезным. «В принципе «двадцатка» – это хороший форум. Он полезный в целом. Если его, конечно, дальше не будут политизировать. Там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался, и не так давно создавался как чисто экономическая платформа. Если это будет развиваться именно в таком ключе – это будет полезно», – считает президент.

Путин добавил, что Международный уголовный суд не признается многими странами мира. «Международный уголовный суд не имеет универсального значения, это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают. Китай не признает, Турция», – сказал он.

При этом ордер МУС можно было бы легко обойти при необходимости, отметил президент. «Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение – и все. И юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. У нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные, стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом», – пояснил Путин.

Ранее сообщалось, что бразильское руководство может пересмотреть решение об участии страны в Международном уголовном суде (МУС). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения Международного уголовного суда.