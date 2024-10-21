Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Президент ОАЭ высоко оценил отношения с Путиным
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул ценность отношений с Путиным
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил свою признательность за отношения с Россией и Владимиром Путиным на переговорах в Кремле.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал высокую оценку отношений с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Высказывание шейха прозвучало на встрече в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
Шейх Мухаммед заявил: «В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях».
По его словам, отношения между Россией и ОАЭ носят исторический и стратегический характер с момента объявления стратегического партнерства в 2018 году.
«Эти отношения качественно развиваются особенно в сфере экономики, торговли, энергетики и других областях», – заявил он
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры в Кремле.