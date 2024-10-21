Путин начал переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном в Кремле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начались в Кремле, передает РИА «Новости».

Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером прошли неформальные переговоры в резиденции Путина в Ново-Огареве, где обсуждались экономические отношения и туристические обмены между странами. Лидеры также затронули вопросы, касающиеся украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

Во время официальных переговоров, которые назначены на понедельник, планируется обсуждение развития многопланового сотрудничества между Россией и ОАЭ. Лидеры поговорят о перспективах двусторонних отношений и обсудят актуальные международные вопросы. В частности, внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между ними позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.